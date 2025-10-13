scorecardresearch
 

किसान को पहले मारा, फिर हाथ काटकर फेंक दिया नदी के किनारे... जांच में जुटी पुलिस

ओडिशा के गंजम जिले में एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि हत्यारों ने हत्या के बाद किसान का शव नदी किनारे फेंक दिया.

किसान की हत्या कर फेंका शव. (Photo: Representational )
ओडिशा के गंजम जिले में रविवार सुबह एक नदी के किनारे 59 वर्षीय एक किसान का शव मिला, जिसका एक हाथ कटा हुआ था. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

एक एजेंसी के मुताबिक मृतक की पहचान नुआपाड़ा निवासी नारायण प्रधान के रूप में हुई है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रधान की हत्या कर शव को अज्ञात बदमाशों ने नदी में फेंक दिया होगा. उन्होंने बताया कि उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी पाए गए हैं.

मामले की जांच कर रही है पुलिस

अधिकारी ने कहा, "हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है." शव को पोस्टमार्टम के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है. किसान के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा आसपास के लिए लोगों से भी मदद ली जा रही है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी के किनारे एक किसान का शव मिला. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. किसान का एक हाथ कटा और उसके शरीर भी चोट के निशान थे. 

