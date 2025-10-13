किसान को पहले मारा, फिर हाथ काटकर फेंक दिया नदी के किनारे... जांच में जुटी पुलिस

ओडिशा के गंजम जिले में रविवार सुबह एक नदी के किनारे 59 वर्षीय एक किसान का शव मिला, जिसका एक हाथ कटा हुआ था. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

एक एजेंसी के मुताबिक मृतक की पहचान नुआपाड़ा निवासी नारायण प्रधान के रूप में हुई है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रधान की हत्या कर शव को अज्ञात बदमाशों ने नदी में फेंक दिया होगा. उन्होंने बताया कि उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी पाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की हत्या

मामले की जांच कर रही है पुलिस

अधिकारी ने कहा, "हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है." शव को पोस्टमार्टम के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है. किसान के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा आसपास के लिए लोगों से भी मदद ली जा रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: किराए का मकान, मोहब्बत पर शक और प्रेमिका का मर्डर... ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा हिस्ट्रीशीटर प्रेमी

स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी के किनारे एक किसान का शव मिला. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. किसान का एक हाथ कटा और उसके शरीर भी चोट के निशान थे.

---- समाप्त ----