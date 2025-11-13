चलते-चलते अचानक खराब हुआ झूला, 30 फीट ऊंचाई पर फंसे लोग.. मची चीख-पुकार

ओडिशा के कटक में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां मंगलवार रात बाली जात्रा में ज़मीन से लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर एक झूला अचानक खराब हो गया. जिससे कम से कम आठ लोग लगभग दो घंटे तक फंसे रहे. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

झूले में फंसने के कारण घबरा गए थे लोग

अधिकारी ने बताया कि यह घटना रात लगभग 11 बजे हुई, जब बाली जात्रा के आठ लोग झूले पर थे और झूला अचानक रुक गया. पुलिस ने बताया कि एक महिला और दो बच्चों समेत सभी आठ लोगों को बाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से बचा लिया गया.

झूले में फंसे परिवार के सदस्यों के अनुसार ज़मीन से दो घंटे से ज़्यादा समय तक झूले में फंसे रहने के कारण वे बेहद घबरा गए थे. कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बचाव अभियान की निगरानी की. इस दौरान हज़ारों लोगों ने ओडिशा अग्निशमन सेवा के जवानों की बहादुरी देखी.

चलते-चलते अचानक रुक गया झूला

डीसीपी ने कहा कि झूले में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है. झूले से निकाले गए लोगों को बाद में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहीं, झूले से निकलने के बाद एक महिला ने बताया कि झूला चल रहा था. तभी अचानक ऊपर रुक गया.

झूला रुकने के बाद बच्चे पूरी तरह डर गए. क्योंकि झूले के रुकने से नीचे देखने पर डर लग रहा था. हालांकि, मौके पर पहुंचे बचाव दल ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया.

