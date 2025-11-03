ओडिशा में बीजेडी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद अमर पटनायक ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल

ओडिशा की नुआपाडा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं. इस उपचुनाव से पहले नवीन पटनायक की अगुवाई वाले विपक्षी बीजू जनता दल (बीजेडी) को बड़ा झटका लगा है. बीजेडी के पूर्व सांसद अमर पटनायक ने पार्टी छोड़ दी है. राज्यसभा सांसद रहे अमर पटनायक बीजेडी छोड़ अब सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए हैं.

अमर पटनायक ने सोमवार को ओडिशा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और पार्टी के ओडिशा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली.

अमर पटनायक ने जिस समय बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उस समय बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक नुआपाड़ा में पार्टी प्रत्याशी स्नेहांगिनी छुरिया के समर्थन में रैली कर रहे थे.

9 साल पहले ही रिटायरमेंट

पूर्व प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल रहे अमर पटनायक ने अगस्त 2018 में बीजेडी का दामन था. बीजेडी ने अमर पटनायक को राज्यसभा भेज दिया था. बीजेडी में वह आईटी विंग के प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. अमर पटनायक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं. उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने, सेवा अवधि पूरी होने से नौ साल पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और सियासत में सक्रिय हो गए थे.

प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने करियर के दौरान अपने करियर के दौरान उन्होंने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रूप में कार्य किया. उनकी गिनती बीजेडी के रणनीतिकारों में होती थी. ऐसे में उनका पार्टी छोड़ जाना बीजेडी और नवीन पटनायक, दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

(इनपुट- अजय नाथ)