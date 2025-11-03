scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा में बीजेडी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद अमर पटनायक ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल

ओडिशा की नुआपाडा विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेडी को बड़ा झटका लगा है. पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेडी नेता अमर पटनायक ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया. पूर्व प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल रह चुके अमर बीजेडी के रणनीतिकार माने जाते थे.

Advertisement
X
CM मोहन माझी ने दिलाई सदस्यता (Photo: x.com/BJP4Odisha)
CM मोहन माझी ने दिलाई सदस्यता (Photo: x.com/BJP4Odisha)

ओडिशा की नुआपाडा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं. इस उपचुनाव से पहले नवीन पटनायक की अगुवाई वाले विपक्षी बीजू जनता दल (बीजेडी) को बड़ा झटका लगा है. बीजेडी के पूर्व सांसद अमर पटनायक ने पार्टी छोड़ दी है. राज्यसभा सांसद रहे अमर पटनायक बीजेडी छोड़ अब सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए हैं.

अमर पटनायक ने सोमवार को ओडिशा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और पार्टी के ओडिशा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली.

अमर पटनायक ने जिस समय बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उस समय बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक नुआपाड़ा में पार्टी प्रत्याशी स्नेहांगिनी छुरिया के समर्थन में रैली कर रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

भुवनेश्वर में हत्या के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार 
A truck caught in a flood in Bhubaneswar.
सैलाब की चेपट में आया ट्रक, देखें कैसे पानी में समाया 
Important decisions of the Modi Cabinet: Approval granted for the new airport
कोटा-बूंदी एयरपोर्ट को मंजूरी समेत मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले  
प्रोजेक्ट का झांसा, नशीला ड्रिंक और गैंगरेप... भुवनेश्वर में सिंगर को बनाया दरिंदगी का शिकार 
Kolkata engineering college student raped by classmate
शो-रूम कर्मचारी से गैंगरेप, महिला के घर लौटते वक्त दरिदों ने बनाया शिकार, दो गिरफ्तार 

9 साल पहले ही रिटायरमेंट

पूर्व प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल रहे अमर पटनायक ने अगस्त 2018 में बीजेडी का दामन था. बीजेडी ने अमर पटनायक को राज्यसभा भेज दिया था. बीजेडी में वह आईटी विंग के प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. अमर पटनायक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं. उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने, सेवा अवधि पूरी होने से नौ साल पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और सियासत में सक्रिय हो गए थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बंगाल की खाड़ी में तूफान ‘मोंथा’ हुआ प्रचंड, आज रात होगा लैंडफॉल, आंध्र से ओडिशा तक हाई अलर्ट- VDO

प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने करियर के दौरान  अपने करियर के दौरान उन्होंने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रूप में कार्य किया. उनकी गिनती बीजेडी के रणनीतिकारों में होती थी. ऐसे में उनका पार्टी छोड़ जाना बीजेडी और नवीन पटनायक, दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
(इनपुट- अजय नाथ)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement