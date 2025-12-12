scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चेकपोस्ट पर कटा ओवरलोडिंग का चालान, ट्रक ड्राइवर ने खुद पर डीजल डालकर की आत्मदाह की कोशिश

मध्यप्रदेश के सागर जिले के अटा आरटीओ चेकपोस्ट पर ओवरलोडिंग का चालान कटते ही एक ट्रक चालक ने खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास कर सबको चौंका दिया. घटना के बाद अन्य ट्रक चालकों ने हाईवे पर वाहन खड़े कर दिए, जिससे NH-44 पर जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को समझाकर नीचे उतारा और हालात काबू में किए. यह चेकपोस्ट पहले भी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है.

Advertisement
X
ट्रक ड्राइवर ने खुद पर पेट्रोल डाल कर आग लगाने की कोशिश की (Photo: ITG)
ट्रक ड्राइवर ने खुद पर पेट्रोल डाल कर आग लगाने की कोशिश की (Photo: ITG)

मध्यप्रदेश के सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र अंतर्गत अटा आरटीओ चेकपोस्ट पर गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. ओवरलोडिंग का चालान कटने पर नाराज़ हुए एक ट्रक चालक ने अचानक खुद पर डीज़ल डाल लिया और ट्रक के केबिन पर चढ़कर आत्मदाह जैसा कदम उठाने की कोशिश करने लगा. मौके पर मौजूद अन्य ट्रक चालक उसकी हरकत देखते ही इकट्ठा हो गए और विरोध में अपने वाहन हाईवे पर खड़े कर दिए, जिससे NH-44 पर लंबा जाम लग गया.

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि चालक चालान के विरोध में ट्रक के केबिन पर खड़ा होकर खुद पर डीज़ल उढ़ेल रहा है और आत्मदाह की धमकी दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई और चेकपोस्ट पर भी भीड़ बढ़ती गई.

वहीं, सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और मालथौन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने चालक से बात की और समझाइश देकर उसे नीचे उतारा. पुलिस ने आत्मदाह का प्रयास रोकते हुए यह सुनिश्चित किया कि कोई अप्रिय घटना न हो. इसके बाद पुलिस ने हाईवे को खाली कराने के लिए अन्य ट्रक चालकों से बात की और उन्हें ट्रक हटाने के लिए कहा, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात बहाल किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Scooty Fire
ब्यूटी पार्लर संचालिका की स्कूटी में दारोगा ने लगाई आग, पुलिसकर्मी पर 10 हजार मांगने का आरोप 
Drunk man sets fire to items kept in mosque
मिर्जापुर में शराब के नशे में युवकों ने मस्जिद में लगाई आग, लाखों का सामान खाक, पांच गिरफ्तार  
हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत. (Photo: Representational)
MP के सागर में भीषण हादसा... बम स्क्वॉड के चार जवानों की मौत 
67-Year-Old Naeem Khan Dies
67 की उम्र में 25 की युवती से निकाह... पार्षद नईम खान की मौत 
MP School Scam
MP अजब है! 23 साल तक प्राइवेट टीचर्स को सरकारी खजाने से बंटती रही सैलरी 
Advertisement

ट्रक चालकों ने आरोप लगाया है कि अटा आरटीओ चेकपोस्ट पर अक्सर ओवरलोडिंग के नाम पर मनमाने चालान काटे जाते हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है. कई चालकों का कहना है कि चेकपोस्ट पर पहले भी कई बार विवाद और नोकझोंक हो चुकी है, लेकिन इस बार गुस्से में चालक ने खतरनाक रास्ता अपना लिया. चालकों ने चेकपोस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है.

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement