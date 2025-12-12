चेकपोस्ट पर कटा ओवरलोडिंग का चालान, ट्रक ड्राइवर ने खुद पर डीजल डालकर की आत्मदाह की कोशिश

मध्यप्रदेश के सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र अंतर्गत अटा आरटीओ चेकपोस्ट पर गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. ओवरलोडिंग का चालान कटने पर नाराज़ हुए एक ट्रक चालक ने अचानक खुद पर डीज़ल डाल लिया और ट्रक के केबिन पर चढ़कर आत्मदाह जैसा कदम उठाने की कोशिश करने लगा. मौके पर मौजूद अन्य ट्रक चालक उसकी हरकत देखते ही इकट्ठा हो गए और विरोध में अपने वाहन हाईवे पर खड़े कर दिए, जिससे NH-44 पर लंबा जाम लग गया.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि चालक चालान के विरोध में ट्रक के केबिन पर खड़ा होकर खुद पर डीज़ल उढ़ेल रहा है और आत्मदाह की धमकी दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई और चेकपोस्ट पर भी भीड़ बढ़ती गई.

वहीं, सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और मालथौन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने चालक से बात की और समझाइश देकर उसे नीचे उतारा. पुलिस ने आत्मदाह का प्रयास रोकते हुए यह सुनिश्चित किया कि कोई अप्रिय घटना न हो. इसके बाद पुलिस ने हाईवे को खाली कराने के लिए अन्य ट्रक चालकों से बात की और उन्हें ट्रक हटाने के लिए कहा, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात बहाल किया गया.

Advertisement

ट्रक चालकों ने आरोप लगाया है कि अटा आरटीओ चेकपोस्ट पर अक्सर ओवरलोडिंग के नाम पर मनमाने चालान काटे जाते हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है. कई चालकों का कहना है कि चेकपोस्ट पर पहले भी कई बार विवाद और नोकझोंक हो चुकी है, लेकिन इस बार गुस्से में चालक ने खतरनाक रास्ता अपना लिया. चालकों ने चेकपोस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है.

---- समाप्त ----