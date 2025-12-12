scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'इससे मैं फेमस हो जाऊंगा...', एडल्ट स्टार बनने की सनक में वायरल कर दिया पत्नी के साथ का अंतरंग वीडियो

रीवा में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. मामले में पोर्न फिल्में देखने का आदी एक सनकी पति ने पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हैरानी की बात ये हैं कि वो पत्नी से कह रहा है कि उसने जानबूझकर ये काम किया ताकि वो फेमस हो सके.

Advertisement
X
एडल्ट स्टार बनने के लिए वायरल किया पत्नी के साथ का अंतरंग वीडियो (Photo: itg)
एडल्ट स्टार बनने के लिए वायरल किया पत्नी के साथ का अंतरंग वीडियो (Photo: itg)

मध्य प्रदेश के रीवा में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है.ये मामला बेहद हैरान करने वाला ही नहीं है बल्कि पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला भी है. मामले में पोर्न फिल्में देखने का आदी एक सनकी पति  ने पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया .

बेहद हैरान करने वाली बात ये है कि सनकी पति को इस घिनौनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं है. बल्कि वो पत्नी से कह रहा है कि उसने जानबूझकर ये काम किया ताकि वो फेमस हो सके. आरोपी पोर्न फिल्मों के किरदारों को अपना आइडियल मानता है उनकी तरह बनना चाहता है.

इधर पत्नी इस पूरे मामले में शर्मसार हो चुकी है. उसने बताया कि पति ने 13 मिनट 14 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दिया. अब हर जगह से फोन आ रहे हैं. उसने कहा कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है.

सम्बंधित ख़बरें

Raj Kundra on cheating allegations against him and shilpa shetty
'एडल्ट मूवीज बनाओ' ट्रोल की बात पर भड़के राज कुंद्रा, बोले- रोल चाहिए? 
digital arrest elderly woman fraud of crores complaint NCPR
'मेरी वीड‍ियो एडल्ट साइट में है, मैं जान दे दूंगी अगर...' इस एक कंप्लेन से शुरू हुई साइबर जगत की ये बड़ी मुहिम 
Ranjit killed his wife for PUBG
बेरोजगारी, दहेज का लालच और गमछे से मर्डर... PubG वाले कातिल पति की खूनी करतूत 
मृतक नेहा, जिसकी हत्या उसके पति ने कर दी. (File Photo: Hariom Singh/ITG)
बेरोजगार पति दिनभर खेलता था PubG, नई दुल्हन ने रोका तो गमछे से गला घोंटकर ले ली जान 
SIR सर्वे में BLO को मिली हेलीकॉप्टर राइड.(Photo:ITG)
BLOs की मौज... मूवी टिकट, टाइगर सफारी और हेलीकॉप्टर जॉय राइड! 

दहेज वाला एंगल भी?

इधर पीड़िता के भाई का आरोप है कि शादी के वक्त दहेज की मांग की थी. दहेज की पूरी रकम नहीं मिलने से भी आरोपी चिढ़ा रहता था. उसका आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने से उसने बदले की नीयत से ये सब किया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. इधर आरोपी फरार है. उसकी लोकेशन मुंबई में ट्रेस की गई है. समान थाने की पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement