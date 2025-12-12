'इससे मैं फेमस हो जाऊंगा...', एडल्ट स्टार बनने की सनक में वायरल कर दिया पत्नी के साथ का अंतरंग वीडियो

मध्य प्रदेश के रीवा में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है.ये मामला बेहद हैरान करने वाला ही नहीं है बल्कि पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला भी है. मामले में पोर्न फिल्में देखने का आदी एक सनकी पति ने पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया .

बेहद हैरान करने वाली बात ये है कि सनकी पति को इस घिनौनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं है. बल्कि वो पत्नी से कह रहा है कि उसने जानबूझकर ये काम किया ताकि वो फेमस हो सके. आरोपी पोर्न फिल्मों के किरदारों को अपना आइडियल मानता है उनकी तरह बनना चाहता है.

इधर पत्नी इस पूरे मामले में शर्मसार हो चुकी है. उसने बताया कि पति ने 13 मिनट 14 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दिया. अब हर जगह से फोन आ रहे हैं. उसने कहा कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है.

दहेज वाला एंगल भी?

इधर पीड़िता के भाई का आरोप है कि शादी के वक्त दहेज की मांग की थी. दहेज की पूरी रकम नहीं मिलने से भी आरोपी चिढ़ा रहता था. उसका आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने से उसने बदले की नीयत से ये सब किया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. इधर आरोपी फरार है. उसकी लोकेशन मुंबई में ट्रेस की गई है. समान थाने की पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी.



