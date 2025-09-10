MP: नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 14 लोग काठमांडू में फंसे, PM मोदी से लगाई रेस्क्यू की गुहार

नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच भारत के कई नागरिक फंसे हुए हैं. इन्हीं में मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के चार परिवार भी शामिल हैं. बच्चों सहित कुल 14 लोग काठमांडू के एक होटल में फंसे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं. नेपाल में बिगड़ती स्थिति और लगातार बढ़ती हिंसा ने इन परिवारों में डर का माहौल पैदा कर दिया है.

बताया जा रहा है कि ये चारों परिवार घूमने के लिए नेपाल गए थे. छतरपुर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी निवासी व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े निर्देश अग्रवाल, गल्ला मंडी के ही गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार काठमांडू में फंस गए हैं. फ़िलहाल यह सभी अपने होटल में मौजूद हैं और नेपाल के हालात से डरे हुए हैं. फंसे हुए लोगों ने सोशल मीडिया और परिवार वालों से संपर्क कर अपनी स्थिति साझा की है.

काठमांडू में फंसे निर्देश अग्रवाल ने होटल की खिड़की से बाहर हो रही हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ का वीडियो बनाकर भेजा है. वीडियो में सड़कों पर अफरा-तफरी, धुएं के गुबार और भागते लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर परिवारजनों में चिंता और डर और बढ़ गया है. परिवार ने भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है ताकि उन्हें सुरक्षित स्वदेश लौटाया जा सके.

छतरपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी फंसे लोगों से संपर्क कर उनकी जानकारी ली है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है. विदेश मंत्रालय की टीम स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है और नेपाल में भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क किया जा रहा है.

