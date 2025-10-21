scorecardresearch
 

मोहन यादव ने उत्तराखंड के CM से की बात... ऋषिकेश में MP का सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता; परिवार ने लगाई थी मदद की गुहार

Software Engineer Missing in Rishikesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तराखंड के अपने समकक्ष पुष्कर सिंह धामी से बात कर निवाड़ी जिले के हेमंत सोनी का पता लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की मांग की. इंजीनियर हेमंत ऋषिकेश में गंगा नदी में गिरने के बाद लापता हो गया था.

CM मोहन यादव ने उत्तराखंड CM धामी से की बात.(File Photo)
CM मोहन यादव ने उत्तराखंड CM धामी से की बात.(File Photo)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तराखंड के अपने समकक्ष पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की है और निवाड़ी जिले के हेमंत सोनी का पता लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, जो ऋषिकेश में गंगा नदी में गिरने के बाद लापता हो गए थे.

दरअसल, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत सोनी (30) अपने दोस्त अक्षय सेठ और एक चचेरे भाई के साथ ऋषिकेश गए थे और कथित तौर पर 16 अक्टूबर को बजरंग सेतु पुल से गिर गए थे. वह कथित तौर पर 16 अक्टूबर को लक्ष्मण झूला के पास स्थित बजरंग सेतु पुल से गंगा नदी में गिर गए थे. 

हेमंत के चचेरे भाई अमित सोनी ने बताया कि पुल निर्माणाधीन था और वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था. हेमंत को एक फोन आया और वह बात करते हुए आगे गए, तभी अचानक उनके गिरने की आवाज सुनाई दी. 

CM की अपील और परिवार की गुहार
घटना के बाद से ही बचाव दल और स्थानीय पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन नदी की तेज़ धाराएं इस प्रयास में बाधा डाल रही हैं. लापता व्यक्ति के परिवार और स्थानीय विधायक द्वारा मदद की अपील के बाद CM यादव ने धामी से फोन पर बात की. उन्होंने एनडीआरएफ (NDRF) और बचाव एजेंसियों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया. 

हेमंत के चाचा भरत सोनी ने एक भावुक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारा भतीजा सुरक्षित घर लौट आए. वह हमारे घर का इकलौता चिराग है. चाहे सरकार हेलीकॉप्टर से खोज करे या एनडीआरएफ से, हम चाहते हैं कि वह मिल जाए."  

