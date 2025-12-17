scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP: मंदसौर में तेंदुए का आतंक... मकान में घुसा, कैमरे में कैद हुई छलांग

Mandsaur Leopard News: तेंदुए को मकान के अंदर जाते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फुर्ती दिखाई और बाहर से मकान का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे तेंदुआ अंदर ही फंस गया.

Advertisement
X
मकान के अंदर कैद हुआ तेंदुआ.(Photo:Screengrab)
मकान के अंदर कैद हुआ तेंदुआ.(Photo:Screengrab)

MP News: मंदसौर के संजीत रोड स्थित मयूर कॉलोनी में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया. तेंदुए की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेंदुआ एक मकान की छत पर छलांग लगाते हुए पास के पुराने मकान के अंदर उतर गया. घटना सुबह करीब 7 से 8 के बीच की है. सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने बाहर से मकान का दरवाजा बंद कर दिया. इस पूरी घटना का दृश्य आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जिसमें तेंदुआ छत से छलांग लगाते हुए साफ नजर आ रहा है.

सूचना के बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. वहीं तेंदुए के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए गांधीसागर से अनुभवी रेस्क्यू टीम को भी मंदसौर रवाना किया गया है. देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

पांच लाख में पिता ने दी थी बेटे की सुपारी, मंदसौर में BJP नेता की हत्या का खुला राज 
छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 12 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार 
मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग. (Photo: Screengrab)
मंदसौर में CM मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, टला बड़ा हादसा 
मंदसौर में GBS बीमारी का कहर. (AI जेनरेटेड तस्वीर)
MP: मंदसौर में GBS बीमारी का कहर... 6 मरीज आए सामने, केंद्र-राज्य की टीमें अलर्ट पर 
चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों में गुस्सा.(Photo:Screengrab)
छतरपुर में 22 मुस्लिम परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर 

घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जिसे देखते हुए पुलिस और वन विभाग घेराबंदी कर इलाके को सुरक्षित बना रहे हैं. देखें Video:- 

बताया जा रहा है कि तेंदुआ रात से ही इस इलाके में है, जिससे लोगों में डर का माहौल है. फिलहाल वन विभाग की टीम गांधीसागर से विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रही है ताकि तेंदुए को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित निकाला जा सके.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement