MP: मंदसौर में तेंदुए का आतंक... मकान में घुसा, कैमरे में कैद हुई छलांग

MP News: मंदसौर के संजीत रोड स्थित मयूर कॉलोनी में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया. तेंदुए की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेंदुआ एक मकान की छत पर छलांग लगाते हुए पास के पुराने मकान के अंदर उतर गया. घटना सुबह करीब 7 से 8 के बीच की है. सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने बाहर से मकान का दरवाजा बंद कर दिया. इस पूरी घटना का दृश्य आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जिसमें तेंदुआ छत से छलांग लगाते हुए साफ नजर आ रहा है.

सूचना के बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. वहीं तेंदुए के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए गांधीसागर से अनुभवी रेस्क्यू टीम को भी मंदसौर रवाना किया गया है. देखें Video:-

घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जिसे देखते हुए पुलिस और वन विभाग घेराबंदी कर इलाके को सुरक्षित बना रहे हैं. देखें Video:-

बताया जा रहा है कि तेंदुआ रात से ही इस इलाके में है, जिससे लोगों में डर का माहौल है. फिलहाल वन विभाग की टीम गांधीसागर से विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रही है ताकि तेंदुए को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित निकाला जा सके.

