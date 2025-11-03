मदरसे में ₹20 लाख के नकली नोट... BJP MLA बोले- भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र, मंत्री ने कहा- पॉलिसी बनाएं CM

MP News: खंडवा जिले में एक मदरसे से 19 लाख रुपये से अधिक की नकली करेंसी बरामद होने के मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "मदरसे अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था. बाहर के लोग आकर मदरसे में काम कर रहे हैं, साथ ही अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं. मदरसे में पढ़ाने वाले लोग और सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, ''मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लेकर बाकी जो भी प्रदेश में मदरसे हैं, उनके बारे में एक पॉलिसी बनाई जाना चाहिए."

उधर, BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है जिन मदरसों को शिक्षा का केंद्र मानते हैं, वो मदरसे आज आतंकवादियों और भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं.

भोपाल की हुजूर सीट से विधायक शर्मा ने आगे कहा, ''पहले भी हमने मदरसों के बारे में कहा था, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसे मदरसों को बंद करो. यह मदरसे कभी आतंकवादियों के अड्डे, कभी अव्यवस्था, कभी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, कभी राष्ट्रगान के विरोध के लिए जाने जाते हैं. मौलवी मालेगांव में पकड़ा गया और खंडवा जहां से पहले भी सिमी के आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं.

आज उसी मदरसे से 19 लाख से ज्यादा की फर्जी करेंसी पकड़ी गई है, इसका मतलब यह है कि मदरसा अब शिक्षा नहीं बल्कि भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं. इसलिए ऐसे मदरसों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जांच और कार्रवाई होनी चाहिए.

BJP MLA ने कहा कि मुसलमानों को भी सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि यह आपके बेटा-बेटियों को मजहबी ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि उन्हें आतंकी बना रहे हैं. फर्जी नोट कैसे छापते हैं, उसकी मशीन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. आपके बेटा-बेटी हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे बोलें, उसका ब्रेनवॉश कर रहे हैं. ऐसे मदरसों के मौलवी हिंदुस्तान में विभाजन का षड्यंत्र रच रहे हैं. जरूरी हुआ तो ऐसे मदरसों को तोड़ देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए.

मेरी मुस्लिम स्कॉलर्स से भी अपील है कि वो भी ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करें. नेताओं ने मदरसों को आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का अड्डा बताते हुए मुस्लिम समुदाय से भी सहयोग की अपील की है.''

बता दें कि इमाम जुबेर अंसारी और उसके एक साथी के पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे. दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के निवासी बताए गए हैं और नकली नोट लेकर मालेगांव की ओर जा रहे थे. दोनों को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में गिरफ्तार किया गया था.

दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद खंडवा पुलिस टीम पौठिया गांव पहुंची और मदरसे (मस्जिद) में छापेमारी की, जहां इमाम के कमरे से नकली नोटों के बंडल बरामद किए गए.

