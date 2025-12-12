scorecardresearch
 
सोनम को बचा रहीं उसकी सहेलियां? राजा रघुवंशी के भाई का सनसनीखेज आरोप

Raja Raghuvanshi murder case: राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने आशंका जताई कि गोविंद के ऑफिस में काम करने वाली ये लड़कियां भी इस मामले में शामिल थीं और वे आज कोर्ट में सोनम को बचाने की कोशिश कर रही हैं.

MP News: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्याकांड के मामले में फिर गवाही हुई. इंदौर के जिला कोर्ट स्थित ई-सेवा केंद्र के माध्यम से यह गवाही हुई, जिसमें सोनम की दो सहेलियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर की कोर्ट में पेश हुईं.

सोहरा कोर्ट में आरोपी राज, विकास, आकाश और आनंद को पेश किया गया, जबकि सोनम को भी वीसी के माध्यम से पेश किया गया था. गवाही पूरी होने के बाद दोनों युवतियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी.

इस संबंध में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों गवाहों में से एक का बयान आज पूरा हो चुका है. जिसमें अब डिफेंस के बयान पूरे हुए हैं और उन बयानों में कहीं न कहीं बदलाव आया है.

उनका मानना है कि डिफेंस ने बयान में कुछ फेरबदल किया है. विपिन रघुवंशी ने यह आशंका जताई कि गोविंद के ऑफिस में काम करने वाली ये लड़कियां भी इस मामले में शामिल थीं और वे आज सोनम को बचाने की कोशिश कर रही हैं

विपिन रघुवंशी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि बयान किस तरह के हुए हैं, लेकिन उन्हें इतना पता है कि डिफेंस के बयान बदल दिए गए हैं.

