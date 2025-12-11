इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खुलीं... तीन दिन में मिले 1 करोड़ 37 लाख, विदेशी करेंसी भी निकली

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों को खोलने का कार्य जारी है. तीन दिन से चल रही गिनती में अब तक कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपए निकले हैं. दान पेटियों से बड़ी मात्रा में कैश के साथ-साथ विदेशी मुद्राएं, सोने-चांदी के जेवरात और भगवान को संबोधित सैकड़ों श्रद्धालु पत्र भी निकले हैं.

गिनती के दौरान एक बार फिर 500 और 2000 रुपए के बंद हो चुके नोट भी मिले हैं, जिन्हें मंदिर प्रबंधन अलग से सुरक्षित कर रहा है. मंदिर प्रशासन के अनुसार खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां हर चार महीने में खोली जाती हैं. इससे पहले जुलाई में पेटियां खोली गई थीं, जिसमें 1 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी.

मंदिर प्रबंधन ने बताया कि दान राशि की गिनती की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में की जाती है और साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य रूप से की जाती है, ताकि पूरे कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे. दान पेटियों से मिलने वाली राशि का उपयोग मंदिर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और जनकल्याणकारी गतिविधियों में किया जाता है.

खजराना गणेश मंदिर इंदौर का प्रमुख धर्म स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. दिसंबर के अंत में और 31 दिसंबर–नववर्ष पर यहां भारी भीड़ रहती है. हर वर्ष की तरह इस बार भी देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. यह मंदिर न केवल आम भक्तों बल्कि कई राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियों, खिलाड़ियों और बॉलीवुड हस्तियों की भी आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है. मुख्य पुजारी अशोक भट्ट के अनुसार, भगवान गणेश के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था इतनी गहरी है कि हर बार दान पेटियां खुलने पर बड़ी मात्रा में धनराशि और मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं.

