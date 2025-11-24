scorecardresearch
 

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, CM मोहन यादव ने कुछ तरह जताया दुख

Veteran Actor Dharmendra Passes Away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार सुबह निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया.

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन.(@DrMohanYadav51)
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन.(@DrMohanYadav51)

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया. वह 89 साल के थे. उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. 

CM यादव ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर श्री धर्मेंद्र जी के निधन की खबर बहुत दुखद है. उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "सिनेमा की दुनिया और उनकी एक्टिंग को बेहतर बनाने में उनका अनोखा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके दुखी परिवार और फैंस को यह दुख सहने की ताकत दें."

बता दें कि 'सत्यकाम' से लेकर 'शोले' तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया.  

89 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. परिवार ने इस महीने की शुरुआत में घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था. वह 8 दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते. उनका फिल्मी करियर 65 वर्षों का रहा.

मुंबई पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि धर्मेंद्र का आज सुबह निधन हो गया और मुंबई के विले पार्ले उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. 

