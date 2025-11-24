दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, CM मोहन यादव ने कुछ तरह जताया दुख

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया. वह 89 साल के थे. उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की.

और पढ़ें

CM यादव ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर श्री धर्मेंद्र जी के निधन की खबर बहुत दुखद है. उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "सिनेमा की दुनिया और उनकी एक्टिंग को बेहतर बनाने में उनका अनोखा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके दुखी परिवार और फैंस को यह दुख सहने की ताकत दें."

बता दें कि 'सत्यकाम' से लेकर 'शोले' तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया.

89 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. परिवार ने इस महीने की शुरुआत में घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था. वह 8 दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते. उनका फिल्मी करियर 65 वर्षों का रहा.

Advertisement

मुंबई पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि धर्मेंद्र का आज सुबह निधन हो गया और मुंबई के विले पार्ले उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया.

---- समाप्त ----