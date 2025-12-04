'अब 32 चीते फल-फूल रहे...', असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने PM मोदी को सराहा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि सात दशकों तक देश से विलुप्त रहने के बाद अब भारत में 32 चीते फल-फूल रहे हैं. उन्होंने इंटरनेशनल चीता डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की भी तारीफ की.

CM सरमा ने X पर एक पोस्ट में कहा, ''आदरणीय श्री @narendramodi जी के चलाए जा रहे #ProjectCheetah के तीन साल शानदार नतीजे दिखा रहे हैं.''

असम के CM ने यह भी कहा, ''भारत में सात दशकों तक खत्म होने के बाद अब 32 चीते फल-फूल रहे हैं, जिनमें 21 भारतीय जमीन पर पैदा हुए हैं, जो कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में हैं. यह याद दिलाता है कि विजन, कमिटमेंट और साइंस खोई हुई इकोलॉजिकल विरासत को वापस ला सकते हैं."

सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री का एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें भारत की जंगली चीतों को फिर से जिंदा करने में सफलता के बारे में बताया गया था.

बता दें कि सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया. दिसंबर 2025 तक भारत में 32 चीतों की अच्छी-खासी आबादी है, जिनमें से 21 भारत में जन्मे बच्चे हैं.

