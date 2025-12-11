केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की लिस्ट में नाम... कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद फिर बोले- मैं वंदे मातरम् नहीं गाऊंगा

MP News: भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक बार फिर साफ तौर पर कह दिया कि वह वंदे मातरम् नहीं गाएंगे. हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय गीत न गाने वालों की सूची में आरिफ मसूद का नाम लिया था.

और पढ़ें

दरअसल, दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसे लोगों के नाम लोकसभा में पेश किये थे, जिन्होंने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया था. इनमें एक नाम कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भी था

इसी पर जब पत्रकारों ने प्रतिक्रिया ली तो आरिफ मसूद ने कहा, ''मैं वंदे मातरम् नहीं गा पाऊंगा. देश में इंडिगो की फ्लाइट बंद है, पैसेंजर परेशान हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, रोजगार को युवा रो रहा है और एक गान को लेकर देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा हो रही है, यह चिंता की बात है और अफसोस की बात है.''

MLA मसूद ने कहा, ''मैंने वंदे मातरम् का विरोध नहीं किया, मैं इसको नहीं गा पाऊंगा. हैरानी की बात तो यह है कि वो वंदे मातरम् की बात कर रहे हैं जो आजादी के लड़ाई में नहीं थे, न वंदे मातरम् उनके मुंह पर था. हम लोग हाथ में झंडा लिए थे, हमारे पूर्वजों ने तिरंगा थामा था, गोलियां खा रहे थे. इनको तो वंदे मातरम् पर बात करने का अधिकार नहीं है.''

---- समाप्त ----