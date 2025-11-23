स्मृति ईरानी, जयदीप अहलावत और नेहा कक्कड़... साहित्य आजतक के आखिरी तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल

साहित्य आजतक 2025 के दो दिन बड़े ही शानदार गुजरे. एक तरफ दिल्ली की हल्की-हल्की गुलाबी सर्दी और दूसरी तरफ सूफियाना रंगत लिए किसी शायरी की गजल के तरह खिलते हुए दिलचस्प सेशन. सबकुछ कितना मजेदार रहा. शनिवार को मंच से रामकथा सुनीं. कवियों की कविताएं और शायरों के कलाम सुने. सुने और समझे इश्क के सात पड़ाव और लंबी-लंबी दास्तानें भी.

जश्न-ए-जस्सी, हरगुन कौर LIVE, पपॉन, कुमार सत्यम... सभी के सेशन यादगार रहे. अगर आपने 22 नवंबर शनिवार का दिन भी मिस कर दिया है और साहित्य आजतक में अभी तक शिरकत नहीं कर पाए हैं तो परेशान मत होइए, अब भी आपके पास है तीसरा और रविवार का दिन, लेकिन सनद रहे, ये आखिरी मौका है इस आयोजन में शामिल होने का, क्योंकि इसके बाद साहित्य और सितारों का ये महाकुंभ-महामेला फिर अगले साल ही नजर आएगा. तो देर मत कीजिए, कम से कम इतवार का ये दिन साहित्य आजतक के नाम कीजिए, देखिए कितना आनंद आएगा.

रविवार का दिन बेहद खास होने वाला है. अपने-अपने राम का आखिरी सेशन होगा यानी साहित्य आजतक में कवि कुमार विश्वास की चर्चित रामकथा सुनने का आखिरी मौका. फिर स्टेज पर आएंगी अभिनेत्री व राजनेता स्मृति ईरानी. आप मिल सकते हैं जयदीप अहलावत, इरशाद कामिल और चेतन भगत से भी.

देवेशी सहगल की सूफियाना शाम का अहसास अलग ही जोन में ले जाएगा तो सिंगर विशाल मिश्रा इस अहसास को और अधिक खूबसूरती देंगे. तीनतालियों यानी ताऊ कमलेश किशोर सिंह, कुलदीप मिश्रा और खान चा आसिफ खान से भी आपका मिलना हो जाएगा. सिंगर नेहा कक्कड़ रविवार की शाम को अपने सुरों से सजाने वाली हैं.

तो रविवार को क्या-क्या होने वाला है और स्टेज पर कौन-कौन से मेहमान आने वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट यहां बता रहे हैं.

साहित्य आजतक में तीसरे दिन रविवार, 23 नवंबर को स्टेज 1 – हल्ला बोल चौपाल का शेड्यूल

स्टेज 1 – हल्ला बोल चौपाल

समय सत्र का शीर्षक प्रतिभागी परिचय 11:00–12:30 अपने–अपने राम कुमार विश्वास कवि, लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर 12:30–13:15 क्योंकि स्मृति लेखक भी हैं… स्मृति ईरानी अभिनेत्री, लेखिका एवं राजनेता 13:15–14:00 दिल से जो बात निकलती है… असर रखती है… इमरान प्रतापगढ़ी शायर एवं राज्यसभा सदस्य 14:00–14:45 पाताल लोक का परमानेंट निवासी जयदीप अहलावत अभिनेता 14:45–15:30 सैंयारा तू तो बदला नहीं है… इरशाद कामिल कवि एवं गीतकार 16:00–17:00 एक सूफ़ियाना शाम… देवेशी सहगल सिंगर 17:00–17:45 जाने दे से पहले भी मैं तक… एक खूबसूरत सफ़रनामा… विशाल मिश्रा सिंगर एवं कंपोजर 17:45–18:30 इश्क़ के राजकुंवर की वापसी… चेतन भगत लेखक, कॉलमिस्ट

एवं यूट्यूबर (बुक रिलीज) 20:00–22:00 ग्रैंड फिनाले नेहा कक्कड़ सिंगर एवं परफ़ॉर्मर

स्टेज 2 – दस्तक दरबार शेड्यूल

समय सेशन वक्ता/ प्रतिभागी परिचय 12:00–12:45 लोकतंत्र – संसद से सड़क तक शाहिद सिद्दीकी

नीरजा चौधरी

राजदीप सरदेसाई लेखक–पत्रकार

लेखिका–संपादक–पत्रकार

लेखक–एंकर–रिपोर्टर 12:45–13:30 आओ बदलें अपना जीवन… मन, आत्मा और मोक्ष की बातें साध्वी भगवती सरस्वती आध्यात्मिक गुरु, बेस्ट सेलिंग लेखिका, स्टैनफ़ोर्ड साइकोलॉजिस्ट, प्रेसिडेंट डिवाइन शक्ति फ़ाउंडेशन, इंटरनेशनल डाइरेक्टर परमार्थ निकेतन (ऋषिकेश) 13:30–14:30 किस्से और कहानियां… दिव्य प्रकाश दुबे उपन्यासकार, स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरीटेलर 14:30–15:15 श्श्श… चुप रहना मना है डॉ. तनया नरेंद्र डॉ. किरण सेठी सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट व लेखिका (MBBS, MSc लेखिका 'Everything Nobody Tells You About Your Body' त्वचा विशेषज्ञ एवं वेलनेस एक्सपर्ट 15:15–16:00 आलोकनामा आलोक श्रीवास्तव शायर, गीतकार एवं परफ़ॉर्मर 16:00–17:00 तीन ताल कमलेश किशोर सिंह

आसिफ़ खान

कुलदीप मिश्रा पत्रकार, कॉलमिस्ट और स्टोरीटेलर

पत्रकार

पत्रकार 17:00–18:00 चाय सी मुहब्बत… परितोष त्रिपाठी कवि एवं अभिनेता 18:00–19:00 इश्क़ सूफ़ियाना… लक्ष माहेश्वरी आर्टिस्ट एवं स्टोरी आर्कियोलॉजिस्ट 19:00–20:00 ग्रैंड मुशायरा शकील आज़मी



अज़हर इक़बाल



शबीना अदीब



शारिक कैफ़ी



ज़ुबैर अली ताबिश



अज़्म शाकरी शायर और गीतकार,



शायर



शायर



शायर



शायर शायर

साहित्य आजतक, तीसरे दिन 23 नवंबर, रविवार स्टेज 3 – साहित्य तक का शेड्यूल

स्टेज 3 – साहित्य तक

समय सत्र का शीर्षक प्रतिभागी परिचय 12:00–12:45 खोलिए ताले अपनी ज़िंदगी के… सज्जन यादव

रत्नेश्वर

नवीन चौधरी IAS, लेखक

मोटिवेशनल स्पीकर–लेखक

लेखक 12:45–13:30 गीत गाता हूं मैं… गुनगुनाता हूं मैं… माधव कौशिक

ओम निश्‍चल

नितीश्वर कुमार

प्रो. संगीत रागी कवि–लेखक–अध्यक्ष (साहित्य अकादेमी)

कवि–आलोचक–लेखक

IAS-कवि–लेखक

कवि–लेखक 13:30–14:00 नया ज़माना, नई चुनौती, नई रणनीति विजेंद्र चौहान मोटिवेशनल गुरु और Look Around के लेखक 14:00–14:45 कहानियों का असीमित संसार – पुराण से विज्ञान तक गीता श्री



मेहर वान



अनिमेष मुखर्जी लेखिका–पत्रकार–रमानाथ गोयनका पुरस्कार सम्मानित

लेखक

लेखक 14:45–15:30 हिंदी लेखन में आपबीती… प्रभात रंजन

लक्ष्मण यादव

जुवी शर्मा लेखक

लेखक

कवयित्री–लेखिका 15:30–16:00 कुछ कहानियां… याह्या बू़टवाला अभिनेता, कवि, कहानीकार, गीतकार, लेखक 16:00–17:00 उर्दू अदब का नया शहंशाह… प्रो. खालिद जावेद प्रसिद्ध उर्दू लेखक (आख़िरी दावत, नेमतखाना, मौत की किताब) 17:00–18:00 कविता में स्त्री – बदलते समय की आवाज सुमन केशरी

अनामिका

सविता सिंह कवयित्री–लेखिका

साहित्य अकादेमी सम्मानित लेखिका

कवयित्री–लेखिका

