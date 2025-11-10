सावधान! आपके पेट को सड़ा सकता है खराब अंडा, बन सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह, इन 11 संकेतों से करें पहचान

अंडा एक ऐसा फूड जो ज्यादातर सभी घरों में हमेशा मौजूद रहता है. प्रोटीन से भरे अंडे को लोग नाश्ते से लेकर डिनर तक में खाना पसंद करते हैं. ये हेल्दी होने के साथ ही कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं. लेकिन जरा सोचिए…अगर वही अंडा जो आपको हेल्दी रखता है, उल्टा आपकी सेहत बिगाड़ दे, तो? जी हां, पुराने या खराब अंडे खाना पेट के लिए जहर बन सकते हैं. इससे फूड पॉइजनिंग, उल्टी-दस्त, बुखार जैसी दिक्कतें हो सकती हैं और सबसे बुरी बात ये है की कभी-कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि अंडा खराब था. कई बार हम फ्रिज में रखे अंडों को देखकर सोच लेते हैं कि वो खाने के लिए एकदम हेल्दी हैं पर असल में उनमें बैक्टीरिया (जैसे साल्मोनेला) पनप चुके होते हैं, जो अंदर ही अंदर खतरनाक असर डाल सकते हैं.

और पढ़ें

इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप पहचान सकें कि अंडा खाने लायक है या नहीं. आज हम आपको 11 आसान और पक्के संकेत बता रहे हैं, जिनसे आप एक नजर में पहचान जाएंगे कि अंडा ताजा है या खराब. चलिए जानते हैं.

1. एक्सपायरी डेट जरूर देखें: सबसे पहले डिब्बे पर लिखी यूज बाय या बेस्ट बिफोर डेट देख लें. अगर वो तारीख निकल चुकी है, तो ऐसे अंडे खाना ठीक नहीं है.

2. अंडे का छिलका टूटा हो: अगर अंडे का छिलका फटा, टूटा या डैमेज है, तो बैक्टीरिया अंदर जा सकता है. ऐसे अंडे तुरंत फेंक दें.

3. छिलका चिपचिपा लगे: अगर अंडे का छिलका छूने पर चिपचिपा या गीला लगे, तो ये खराबी की निशानी है. ऐसा अंडा बिल्कुल न खाएं.

4. छिलके पर सफेद पाउडर या फफूंदी: अगर छिलके पर सफेद धूल जैसी परत या फफूंदी दिखे, तो समझ जाइए कि अंडा खराब हो गया है.

Advertisement

5. पानी में डुबोकर टेस्ट करें: एक कटोरी में ठंडा पानी भरें और अंडा डालें. अगर अंडा नीचे जाकर सीधा लेट जाए, तो वो फ्रेश है. लेकिन अगर वो तैरने लगे तो वो पुराना या खराब है.

6. अंडा फोड़ते ही बदबू आए: अगर अंडा फोड़ते ही सड़ी या सल्फर जैसी बदबू आए, तो वो खराब है. उसे तुरंत फेंक दें.

7. सफेदी या पीले हिस्से का रंग अजीब हो: अगर अंडे की सफेदी में गुलाबी, हरा या ग्रे कलर दिखे या पीला हिस्सा (योक) बहुत फीका या फ्लैट लगे, तो वो खाने लायक नहीं है.

8. अंडे की सफेदी बहुत पतली हो: फ्रेश अंडे की सफेदी थोड़ी गाढ़ी होती है. अगर फोड़ते ही वो पानी जैसी पतली हो जाए, तो वो पुराना अंडा है.

9. पीला हिस्सा दबा या फीका दिखे: फ्रेश अंडे का योक गोल और टाइट होता है. अगर वो फ्लैट या फीका हो, तो वो अंडा अब ताजा नहीं बचा.

10. हिलाने पर अंदर से आवाज आए: अगर अंडे को हल्का-सा हिलाने पर छपछप की आवाज आए, तो इसका मतलब है कि अंदर गैस या लिक्विड बन गया है यानी अंडा खराब हो गया.

11. लाइट में देखें: अगर अंडे को टॉर्च या बल्ब की रोशनी में देखें और अंदर बड़ी हवा की जगह (हवा के बुलबुले) दिखे, तो समझ लें कि अंडा पुराना हो चुका है.

Advertisement

अंडे फ्रेश हों तो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन जरा-सी लापरवाही से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. इसलिए अंडे को हमेशा फ्रिज में और बंद डिब्बे में रखें. एक्सपायरी डेट देखें.

---- समाप्त ----