scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या होगा यदि कई दिनों तक बाल नहीं धोएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट ने गिनाए जोखिम

बालों की देखभाल केवल खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिखा खरे ने बताया है कि क्या होगा यदि काफी दिनों तक सिर या बालों को नहीं धोया जाए.

Advertisement
X
बालों को ना धोने से आपकी सेहत पर गलत असर हो सकता है. (Photo: ITG)
बालों को ना धोने से आपकी सेहत पर गलत असर हो सकता है. (Photo: ITG)

Hair washing tips: बालों की देखभाल को जहां एक तरफ अक्सर कॉस्मेटिक रूटीन माना जाता है तो दूसरी तरफ खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं स्कैल्प की हेल्थ को सही रखना सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए काफी जरूरी है. कई लोग आलस या फिर नो-कैमिकल शैंपू ट्रेंड के कारण अपने बालों की सही से देखभाल नहीं करते और कई लोग तो काफी दिनों तक बालों को धोते भी नहीं है. ऐसा करने से उनके बालों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और स्कैल्प को भी नुकसान हो सकता है.

अगर सिर और बालों को कई दिनों तक नहीं धोया जाए तो सेहत पर क्या असर हो सकता है, इस बारे में डॉक्टर का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए.

यथार्थ हॉस्पिटल्स की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिखा खरे के मुताबिक, खराब स्कैल्प हाइजीन छोटी खुजली से लेकर बाल झड़ने जैसी बड़ी समस्याओं तक की वजह बन सकती है. दरअसल, हमारे स्कैल्प में नेचुरल ऑयल बनता है जिसे सीबम कहते हैं. यह बालों और स्किन को प्रोटेक्शन देता है. लेकिन यदि कोई कई दिनों तक बालों को नहीं धोता है तो यही सीबम धूल, डेड स्किन सेल्स और प्रदूषण के साथ मिलकर स्कैल्प पर जमने लगता है. इससे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं और बैक्टीरिया व फंगस पनपने के लिए सही वातावरण बन जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

hair care tips
हेयर फॉल की होगी छुट्टी! अपनाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया देसी नुस्खा
coconut oil with onion juice
तेजी से बढ़ेंगे बाल, नारियल तेल में मिलाकर लगाएं प्याज का रस!
How to remove dandruff at home
सिर की सफेद पपड़ी से मिलेगा छुटकारा! डैंड्रफ हटाने के लिए अपनाएं ये 4 देसी तरीके
5 नेचुरल सप्लीमेंट बालों को बढ़ाने के लिए (Photo- Pixabay)
Collagen Boosting Foods: अंडे से लेकर लहसुन तक...जानें वो 5 सुपरफूड जो बालों को तेजी से बढ़ाने में करेंगे मदद
Spinach For Hair Growth
बालों की ग्रोथ के लिए सुपरफूड है पालक, यूं करें इस्तेमाल

डेमोडेक्स माइट्स का बढ़ना

डॉ. शिखा का कहना है, 'डेमोडेक्स माइट्स माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं जो स्किन पर मौजूद रहते हैं. लेकिन जब स्कैल्प साफ न हो तो इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है. फिर इसके कारण स्कैल्प में लालिमा, जलन और फॉलिकलाइटिस यानी बालों की जड़ों में सूजन हो सकती है. लंबे समय तक यह समस्या रहने पर बाल पतले होने या झड़ने का भी जोखिम बढ़ जाता है.

Advertisement

हेयर फॉलिकल्स को नुकसान

डॉ. शिखा खरे का मानना है लंबे समय तक सिर नहीं धोने से सीबम और गंदगी का जमाव हेयर फॉलिकल्स को बंद कर देता है जिसका सीधा असर बालों की ग्रोथ और स्कैल्प एक्ने जैसी समस्या भी हो सकती है.

कई दिनों तक बाल न धोने से सेबोरिक डर्मेटाइटिस और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ मामलों में इन्हें कंट्रोल करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद भी लेनी पड़ती है.

स्कैल्प हेल्थ सही रखने के टिप्स

डॉ. खरे के मुताबिक, स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए सही रूटीन बेहद ज़रूरी है. इसके लिए ऑयली स्कैल्प वालों को एक दिन छोड़कर बाल धोने चाहिए, जबकि ड्राई स्कैल्प वालों को थोड़े गैप के साथ बाल धोना चाहिए. ऐसे शैंपू चुनें जिनमें अधिक केमिकल्स न हों, ताकि नेचुरल ऑयल का बैलेंस बना रहे.

कभी-कभी स्कैल्प स्क्रब का इस्तेमाल करें, ताकि जमा गंदगी साफ हो सके. जरूरत से अधिक बाल धोने से स्कैल्प ड्राई हो सकता है और ऑयल प्रोडक्शन और बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement