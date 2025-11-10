Liver Heath: लिवर को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये फूड्स, Fatty Liver का खतरा रहेगा दूर

Liver Heath: लिवर शरीर के कई अहम कामों को करता है जैसे प्रोटीन बनाना, गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना, पित्त का उत्पादन, विटामिन, खनिज और यहां तक कि कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करना. लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन की अहम भूमिका होती है.

कई खाद्य पदार्थों में ऐसे यौगिक होते हैं जो लिवर एंजाइम्स को बेहतर बनाने, चर्बी जमा होने से बचाने और सूजन व ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करने में मददगार होते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बता रहे हैं कि लिवर को स्वस्थ रखने में कौन से फूड्स मददगार होते हैं.

1. कॉफी

कॉफी लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी ड्रिंक्स में से एक है. कई अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि कॉफी पीने से लिवर को बीमारियों से बचा जा सकता है, यहां तक कि उन लोगों में भी यह असरदार है जिन्हें पहले से ही लिवर से जुड़ी समस्याएं हैं.

2016 के एक शोध पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि कॉफी पीने से लिवर की पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों में सिरोसिस या परमानेंट लिवर डैमेज का खतरा कम होता है.

2. ग्रेपफ्रूट

ग्रेपफ्रूट को हिंदी में चकोतरा कहते हैं. यह एक स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल है. इसमें ढरों एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से लिवर की रक्षा करते हैं. चकोतरा में पाए जाने वाले दो मुख्य एंटीऑक्सिडेंट नारिंजिनिन (Naringenin)और नारिंजिन (Naringin) हैं.

2023 के एक अध्ययन के अनुसार, ये दोनों एंटीऑक्सिडेंट्स हेपेटिक फाइब्रोसिस नाम की खतरनाक लिवर डिसीस की ग्रोथ को कम करने में मदद कर सकते हैं.

3. ब्लूबेरी और क्रैनबेरी

ब्लूबेरी और क्रैनबेरी में एंथोसायनिन होते हैं जो शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है और बेरीज को उनका विशिष्ट रंग देते हैं. ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज लिवर पर जमे फैट को भी कम करने में मदद कर सकते हैं. ये ऑक्सिडेटिव तनाव और सूजन को कम करते हैं. लिवर डैमेज को रोकने, टॉक्सिंस को नष्ट करने, फैटी लिवर रोग और लिवर फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन्स के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं.

