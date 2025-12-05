scorecardresearch
 
खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब होते हैं? करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच

भारतीय घरों में प्रचलित मान्यता है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने इसे सिर्फ एक मिथक बताया है.

पूरे दिन में सही मात्रा में पानी पीना चाहिए. (Photo:Pexels/ Instagram@rujuta.diwekar)
Drinking water while standing: भारतीय घरों में एक बात अक्सर ही आपने सुनी होगी कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो इससे घुटने खराब हो जाते हैं. इस चीज को लोग पिछले कई सालों से मानते और अपनाते आ रहे हैं, यह जाने बिना ही कि इस बात में कितनी सच्चाई है.

अगर आपको भी आपकी दादी-नानी ने यह बात बोली है और आप इसे मानते हैं तो आज हम आपको इस बात की सच्चाई बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं. इस बारे में करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन रुजुता दिवेकर ने इंटरव्यू में इस मिथक के बारे में खुलकर बात की.

खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है?

न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन रुजुता दिवेकर से जब यह सवाल पूछा गया कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो जाते हैं तो उन्होंने बताया, 'भारतवर्ष में ऐसा मानते हैं कि पानी में से भी प्राण शक्ति मिलती है और उसे अपनाने के लिए अगर हम उसे बैठकर पिएंगे तो वो एनर्जी हम तक ज्यादा पहुंचती है.

वैसे खड़े होकर आप पानी पिओगे तो आपके घुटने को तो दर्द नहीं होगा.लेकिन कभी-कभी अच्छी आदतें सिखाने के लिए हमें लोगों के मन में थोड़ा डर बैठाना पड़ता है, और यह वही से आया है.'

उनके अनुसार, खड़े होकर पानी पीने से घुटनों को कुछ नहीं होता है. यह मान्यता सिर्फ एक परंपरागत मिथक है, जिसका साइंस से कोई सीधा संबंध नहीं. हालांकि बैठकर पानी पीना एक अच्छी आदत माना जाता है,लेकिन खड़े होकर पानी पीना घुटनों को नुकसान नहीं पहुंचाता.

किस वजह से घुटनों में दर्द होता है?

  • वजन बढ़ना
  • विटामिन D, कैल्शियम और B12 की कमी
  • लंबे समय तक बैठना
  • एक्सरसाइज की कमी
  • पुरानी चोटें
  • उम्र से आने वाले बदलाव

बैठकर पानी पीने की परंपरा कहां से आई?

भारत में हमेशा से ‘प्राणशक्ति’ यानी जीवन ऊर्जा को महत्व दिया गया है. माना जाता है कि शांत होकर, बैठकर पानी पीने से शरीर और मन दोनों स्थिर रहते हैं, और पानी का फायदा ज्यादा मिलता है. मगर इसका मेडिकल से कोई संबंध नहीं है.

साइंस क्या कहता है?

  • शरीर में पानी का अवशोषण पोजिशन से नहीं बदलता
  • पानी जोड़ों, हड्डियों या कार्टिलेज पर कोई सीधा दबाव नहीं डालता
  • डाइजेशन पर भी कोई भारी असर नहीं देखा गया है

घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए करें ये काम

  • रोज 30–45 मिनट चलें
  • स्क्वैट्स, लंजेस जैसी लेग-स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें
  • पर्याप्त धूप में लें
  • कैल्शियम और विटामिन D–B12 की कमी न होने दें
  • घर का बना हेल्दी खाना खाएं

