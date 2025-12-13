Kidney Health: किडनी को खराब होने से बचाने के लिए पिएं कैसा पानी? आचार्य बालाकृष्ण ने बताया सही तरीका

Kidney Health: सर्दियों में हमारी सेहत पर कई तरह का असर पड़ता है. ठंड बढ़ते ही हार्ट अटैक के मामले भी अक्सर बढ़ जाते हैं, यह कई रिसर्च में सामने आ चुका है. ऐसे मौसम में शरीर का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है. छोटी-छोटी आदतें भी दिल, किडनी और पाचन तंत्र पर गहरा असर डालती हैं. इन्हीं में से एक है, सर्दियों में पानी पीने का सही तरीका. ठंड के दिनों में हम अक्सर पानी कम पीते हैं या बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन कमजोर पड़ सकता है और किडनी पर भी असर दिख सकता है.

और पढ़ें

आचार्य बालाकृष्ण ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि सर्दियों के मौसम में गुनगुना पानी पीना सबसे बेहतर माना जाता है. आयुर्वेद में भी गर्म या हल्का गर्म पानी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है. हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि गर्म पानी शरीर में जल्दी अवशोषित होता है और इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है.

सर्दियों में गुनगुना पानी क्यों?

ठंडे मौसम में शरीर धीरे-धीरे काम करता है. ऐसे में ठंडा पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्ट्म सुस्त हो सकता है. इसके उल्टा, गुनगुना पानी पेट तक पहुंचते ही डाइजेशन को एक्टिव करता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है. यह गट हेल्थ को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, इसलिए एक्सपर्ट भी सर्दियों में गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं.

गर्म पानी पीने के फायदे

डाइजेशन बेहतर करता है: गुनगुना पानी खाने को आसानी से तोड़ता है. इससे अपच और पेट भारी लगना जैसी समस्याएं कम होती हैं.

Advertisement

ब्लड फ्लो में सुधार: हल्का गर्म पानी शरीर की रक्त नलिकाओं को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ रहता है. इससे हार्ट हेल्थ को भी अप्रत्यक्ष फायदा मिलता है.

किडनी को हेल्दी रखने में मदद: सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ सकता है. गुनगुना पानी न सिर्फ आसानी से पिया जा सकता है बल्कि यह शरीर में पानी की जरूरत पूरी कर किडनी को सही ढंग से काम करने में मदद करता है.

डिटॉक्स में असरदार: सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करने पर बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद मिलती है. इससे स्किन, पाचन और मेटाबॉलिज्म तीनों को फायदा होता है.

सर्दी-जुकाम से राहत: गर्म पानी गले को राहत देता है और बलगम को ढीला करता है. सर्दियों में यह एक नेचुरल उपाय माना जाता है.

कैसे पिएं पानी?

सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर लें

दिन भर ठंडे पानी की जगह नॉर्मल या हल्का गर्म पानी पिएं

बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी न पिएं, वरना मुंह और गले को नुकसान हो सकता है

दिनभर 6–8 ग्लास पानी जरूर लें, भले ही प्यास न लगे

---- समाप्त ----