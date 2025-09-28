scorecardresearch
 

पसीना बहाकर घटाएं डायबिटीज का रिस्क, इतने मिनट की कसरत से Prediabetes होगी रिवर्स

प्री-डायबिटीज के रिस्क वाले लोग हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करके डायबिटीज की बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

इतने मिनट से घटेगा डायबिटीज का रिस्क (Photo: AI generated)
इतने मिनट से घटेगा डायबिटीज का रिस्क (Photo: AI generated)

फिजिकल एक्टविटी आज के दौर में बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए सबसे जरूरी है. हमारे लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदतें ही हमें डायबिटीज, हार्ट डिसीस, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का रिक्स बढ़ाते हैं. हार्वड हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे लोग जो प्री डायबिटिक हैं, वो हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करके डायबिटिक होने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

रिसर्च में मिले ये नतीजे

यह रिसर्च कार्डियोवैस्कुलर डायबिटीजोलॉजी-एंडोक्रिनोलॉजी रिपोर्ट्स में कुछ समय पहले पब्लिश हुई थी.इसके लिए रिसर्च टीम ने कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम के तहत 130 प्री-डायबिटिक लोगों के डेटा का अध्ययन किया था. इस प्रोग्राम में इंटरनल मेडिसिन, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी और फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट्स का भी ऑब्जर्वेशन और सलाह को शामिल किया गया था.

एक्सपर्ट्स ने कहा, 150 मिनट एक्सरसाइज करें लोग

रिसर्च टीम में शामिल एक्सपर्ट्स ने लोगों को लाइफस्टाइल में बदलाव करने पर जोर दिया. उन्होंने लोगों से अपने रोज के खाने और लाइफस्टाइल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करने, फाइबर का सेवन बढ़ाने, हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करने और अगर कोई ओवरवेट या मोटापे से परेशान हैं तो उन्हें कम से कम अपना 7% वजन कम करने की सलाह दी.

प्री डायबिटिक लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल हुआ

शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च में पाया कि एक्सरसाइज प्री-डायबिटीज को ठीक करने से काफी हद तक जुड़ी हुई है. यानी कोई भी मॉर्डेट एक्सरसाइज प्री डायबिटिक लोगों के लिए फायदेमंद है और उन्हें डायबिटिक होने से बचा सकती है. रिसर्च में शामिल लोगों का एक साल के बाद फॉलो-अप किया गया जिसमें लगभग 58% लोगों ने हर हफ्ते 150 मिनट एक्सरसाइज का टार्गेट पूरा किया. टीम ने पाया कि इन लोगों में कम एक्सरसाइज करने वालों की तुलना में चार गुना अधिक संभावना थी कि उनका ब्लड शुगर लेवल सामान्य रहेगा.

शोधकर्ताओं ने कहा कि एक्सरसाइज से ब्लड शुगर कम करने और एक्स्ट्रा वजन घटाने में मदद मिल सकती है जो प्री-डायबिटीज के डायबिटीज में बदलने के दो मुख्य कारण हैं.

---- समाप्त ----
