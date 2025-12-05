scorecardresearch
 
Heart Healthy Foods: दिल को मजबूत बनाते हैं ये 5 फूड्स, डॉ. सूद ने बताए इनके फायदे

Heart Healthy Foods: आज हम आपको डॉ. कुणाल सूद के बताए 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस्ड डाइट के साथ खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है. अच्छी बात यह है कि इन फूड्स को आप आसानी से अपनी रोजाना की डाइट में शामिल भी कर सकते हैं.

फूड्स जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेंगे (Photo- pixabay & Instagram@/Kunal Sood)
फूड्स जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेंगे (Photo- pixabay & Instagram@/Kunal Sood)

आज के दौर में बढ़ते स्ट्रेस, गलत खान-पान और घंटों बैठे रहने की आदत के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. अच्छी बात यह है कि आप अपने खान-पान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखकर इन बीमारियों से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं. 

एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन फिजिशियन डॉ. कुणाल सूद ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है. उनका कहना है कि इन फूड्स को रोजाना खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, सूजन कम होती है और हार्ट फंक्शन सही तरह से काम करता है.

सैलमन 

सैलमन जैसी फैटी मछलियों में ओमेगा-3 फैट भरपूर मात्रा में होता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. यह गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है. डॉ. सूद बताते हैं कि सैलमन में मौजूद EPA और DHA जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स कम करते हैं, दिल की धड़कन को स्थिर रखते हैं, ब्लड वेसल्स के काम को बेहतर बनाते हैं जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है.

एवोकाडो

डॉ. सूद बताते हैं कि एवोकाडो में फाइबर, पोटैशियम, फोलेट और विटामिन E होता है. ये सभी पोषक तत्व हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. 

अखरोट 

डॉ. सूद के मुताबिक, रोजाना अखरोट खाना दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. अखरोट में प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 (ALA), हेल्दी फैट और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की डाइट में अखरोट ज्यादा होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है और ब्लड वेसल्स सही से काम करती हैं.

बेरीज

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती हैं जो दिल को नुकसान पहुंचाने वाली सूजन और फ्री रेडिकल्स से बचाती हैं. डॉ. सूद कहते हैं कि बेरीज में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन और पॉलीफेनॉल ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाते हैं, शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को घटाने में भी मदद करते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां 

पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. इनमें नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाकर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं. डॉ. सूद कहते हैं कि पत्तेदार सब्जियों को रोजाना खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा कम होता है.'

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

