Black Cumin Seeds Benefits: दिल के लिए वरदान है कलौंजी! कोलेस्ट्रॉल से ब्लड प्रेशर तक का करे इलाज, जानें कैसे करें इस्तेमाल

कलौंजी यानी काला जीरा दिल की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं. इसमें मौजूद थाइमोक्विनोन और ओमेगा फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं. रोजाना थोड़ा सा कलौंजी खाना आपके हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है.

कलौंजी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है.(Photo: Freepik)
Black Cumin Seeds Benefits: रसोई में रखा हर मसाला किसी ना किसी तरह से आपकी सेहत को फायदा पहुंचाता है. चाहे वो जीरा हो या मेथी, इन्हें खाने से बहुत फायदे मिलते हैं. ऐसा ही एक मसाला या कहें बीज और है वो काला जीरा/कलौंजी है. ये बीज बेशक छोटे हैं, लेकिन बड़े काम के हैं. इन्हें निगेला सतीवा भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल सदियों से औषधि की तरह किया जा रहा है. पुराने समय में लोग इसे 'जादुई बीज' कहते थे और अब साइंस भी मानता है कि ये नाम बिलकुल सही है.

दिल को मजबूत बनाना हो, कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना हो या इम्यूनिटी बढ़ानी हो कलौंजी हर तरह से शरीर का दोस्त बनता है. बस रोजाना सुबह नाश्ते के बाद कुछ बीज चबाना या खाने में मिलाना काफी होता है. आइए जानते हैं कि ये छोटा सा बीज आपके दिल और सेहत के लिए कैसे बड़ा कमाल कर सकता है.

क्यों दिल के लिए फायदेमंद है कलौंजी?
कलौंजी में थाइमोक्विनोन, कार्वाक्रोल और निगेलिडीन जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं. ये तीनों मिलकर आपके दिल और ब्लड वेसल्स की सुरक्षा करते हैं. कलौंजी में ओमेगा-6 और ओमेगा-9 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो दिल और दिमाग को हेल्दी रखते हैं. इनमें एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने वाला विटामिन बी पाया जाता है. इसके साथ ही इनमें कैल्शियम, आयरन और जिंक भी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी और ब्लड हेल्थ के लिए जरूरी हैं. यानि कलौंजी सिर्फ मसाला नहीं इसे हार्ट प्रोटेक्शन का पूरा पैक माना जाता है.

कोलेस्ट्रॉल कम करने में कैसे मदद करता है?
कलौंजी शरीर में खराब फैट को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है. Journal of Ethnopharmacology में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, जिन लोगों ने रोज कलौंजी खाया, उनका एलडीएल (बैड कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स घटे, जबकि एचडीएल (गुड कोलेस्ट्रॉल) बढ़ा.

कलौंजी ऐसा कैसे करता है?
ये शरीर में फैट के अब्सॉर्पशन को कम करता है. लिवर को सपोर्ट करता है, जिससे फैट ठीक से डाइजेस्ट होता है. ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिससे आर्टरीज में प्लाक जमा नहीं होता. यानि आपका ब्लड साफ रहता है और आर्टरीज फ्लेस्बिल रहती हैं. इसकी वजह से दिल की सेहत बनी रहती है.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार
हाई ब्लड प्रेशर (High BP) चुपचाप दिल को कमजोर कर देता है. लेकिन कलौंजी इसे नेचुरली कंट्रोल कर सकता है. Phytotherapy Research में हुई एक स्टडी के अनुसार, जिन लोगों ने 8 हफ्ते तक रोज कलौंजी का एक्सट्रैक्ट लिया, उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों कम हुआ. ये इसलिए असरदार है क्योंकि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है जिससे ब्लड फ्लो सुधरता है और दिल पर दबाव कम होता है.

1. कलौंजी को डाइट में शामिल करने से ये सूजन घटाता है, जिससे ब्लड वेसल्स सॉफ्ट और हेल्दी रहती हैं.
2. नेचुरल डाययूरेटिक की तरह काम करता है, शरीर से एक्स्ट्रा नमक और पानी बाहर निकालता है.
3.नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, जो ब्लड को पतला रखता है और क्लॉट बनने से रोकता है.
4. ये कोर्टिसोल (Stress Hormone) को कंट्रोल में रखता है, जिससे बीपी स्थिर रहता है और स्ट्रेस को कम करता है.

कैसे करें इस्तेमाल:
1. सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद 1/2 चम्मच कलौंजी चबाएं.
2. चाहें तो इसे सलाद, दही या सब्जी में भी मिला सकते हैं.
लगातार खाने से फर्क कुछ ही हफ्तों में महसूस होने लगता है.

कलौंजी छोटा जरूर है, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं. अगर आप अपने दिल को फिट, ब्लड प्रेशर को बैलेंस और शरीर को एनर्जी से भरपूर रखना चाहते हैं तो कलौंजी आपकी रोज की डाइट में जरूर होना चाहिए.

