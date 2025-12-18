उत्तराखंड: कैंचीधाम मार्ग पर हादसा, बैरियर तोड़कर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 3 की मौत

उत्तराखंड में भवाली से कैंचीधाम मार्ग पर भीषण हादसा हो गया. यहां पर्यटकों से भरी स्कार्पियो कार सड़क के क्रैश बैरियर तोड़कर खाई में जा गिरी. दुर्घटना में दो महिलाओं समेत एक किशोरी की मौत की जानकारी सामने आई है. वाहन में कुल 7 से 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं. कोतवाल भवाली के अनुसार सभी लोग उत्तर प्रदेश के बरेली के है निवासी हैं.

गौरतलब है कि कैंची धाम विशेष रूप से नीब करौली बाबा के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है, जो 20वीं शताब्दी के महान संतों में से एक माने जाते हैं. बाबा नीब करौली को हनुमान भक्त और सिद्ध पुरुष माना जाता है. उनके चमत्कारों और आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से लाखों श्रद्धालु उनसे जुड़े.इस कारण इस रूप पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही रहती है.

कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता. यहां पर मांगी गई मनोकामना पूर्णतया फलदायी होती है. बाबा मंदिर परिसर एक ऐसा दिव्य शांति स्थल है जहां सब एक हो सूक्ष्म में विलीन होने की अनुभूति करते हैं. विभिन्न धर्मों के लोग इस दिव्य स्थल पर आते हैं. नैनीताल जिले के भवाली स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में भक्तों की भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है.

