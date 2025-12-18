scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उत्तराखंड: कैंचीधाम मार्ग पर हादसा, बैरियर तोड़कर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 3 की मौत

उत्तराखंड में भवाली से कैंचीधाम मार्ग पर भीषण हादसा हो गया. यहां पर्यटकों से भरी स्कार्पियो कार सड़क के क्रैश बैरियर तोड़कर खाई में जा गिरी. दुर्घटना में  दो महिलाओं समेत एक किशोरी की मौत की जानकारी सामने आई है.

Advertisement
X
कैंचीधाम मार्ग पर हादसा, बैरियर तोड़कर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 3 की मौत (Photo: representational image)
कैंचीधाम मार्ग पर हादसा, बैरियर तोड़कर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 3 की मौत (Photo: representational image)

उत्तराखंड में भवाली से कैंचीधाम मार्ग पर भीषण हादसा हो गया. यहां पर्यटकों से भरी स्कार्पियो कार सड़क के क्रैश बैरियर तोड़कर खाई में जा गिरी. दुर्घटना में  दो महिलाओं समेत एक किशोरी की मौत की जानकारी सामने आई है. वाहन में कुल 7 से 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं. कोतवाल भवाली के अनुसार सभी लोग उत्तर प्रदेश के बरेली के है निवासी हैं.

गौरतलब है कि कैंची धाम विशेष रूप से नीब करौली बाबा के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है, जो 20वीं शताब्दी के महान संतों में से एक माने जाते हैं. बाबा नीब करौली को हनुमान भक्त और सिद्ध पुरुष माना जाता है. उनके चमत्कारों और आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से लाखों श्रद्धालु उनसे जुड़े.इस कारण इस रूप पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही रहती है.

कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता. यहां पर मांगी गई मनोकामना पूर्णतया फलदायी होती है. बाबा मंदिर परिसर एक ऐसा दिव्य शांति स्थल है जहां सब एक हो सूक्ष्म में विलीन होने की अनुभूति करते हैं. विभिन्न धर्मों के लोग इस दिव्य स्थल पर आते हैं. नैनीताल जिले के भवाली स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में भक्तों की भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Woman killed by husband
बेरहमी से घोंटा पत्नी का गला, कुचले आंख और मुंह, रच दी एक्सिडेंट की झूठी कहानी 
Teenager Girl Injured in Accidental Firing at Palghar
लॉज में एक्सिडेंटल फायरिंग में नाबालिग लड़की को लगी गोली... ब्वॉयफ्रेंड गिरफ्तार, बंदूक जब्त 
प्रदूषण की वजह से दिल्ली छोड़ना चाहते हैं लोग
दिल्ली-NCR की 'जहरीली हवा' ने बदला रियल एस्टेट का ट्रेंड, अब पहाड़ों पर घर तलाश रहे लोग 
भालू ने शख्स पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
केदारघाटी में भालू ने शख्स पर किया हमला, बदला गया स्कूलों का समय 
Western Himalaya संकट: बढ़ता तापमान, घटती बर्फबारी से.. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement