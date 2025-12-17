scorecardresearch
 
तमिलनाडु: गांजा पीने की शिकायत बुजुर्गों से की, नाबालिगों ने तीन छोटे बच्चों को बेरहमी से पीट दिया, वीडियो वायरल

विरुधुनगर के ओंडिपुलिनायकनूर में नाबालिग लड़कों द्वारा तीन छोटे बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. बच्चों ने गांजा पीने की शिकायत गांव के बुजुर्गों से की थी. नाराज नाबालिगों ने बच्चों को सुनसान जगह ले जाकर पीटा. परिवार ने अमाथुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

नाबालिग लड़कों ने तीन मासूम बच्चों को पीटा (Photo: Screengrab)
नाबालिग लड़कों ने तीन मासूम बच्चों को पीटा (Photo: Screengrab)

विरुधुनगर जिले के ओंडिपुलिनायकनूर इलाके से सामने आए एक वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. इस वीडियो में नाबालिग लड़कों का एक समूह तीन छोटे बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करता दिखाई दे रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरे इलाके में चर्चा और चिंता का माहौल है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाबालिग लड़के पहले बच्चों से किसी मुद्दे को लेकर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं. कुछ ही देर बाद वे बच्चों को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं और लात-घूंसे बरसाते हैं. बच्चे लगातार रोते और खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन हमलावर उनकी एक नहीं सुनते.

नाबालिग लड़कों ने की तीन छोटे बच्चों की पिटाई

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिन छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई, उन्होंने गांव के बुजुर्गों को कुछ नाबालिगों द्वारा गांजा पीने की सूचना दी थी. इसी बात से नाराज होकर आरोपित नाबालिग लड़के बच्चों को एक सुनसान जगह पर ले गए. वहां उनसे पूछताछ करने के बहाने उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद बच्चों के परिवार में भारी आक्रोश है. परिजनों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. बच्चों के परिवार ने आमतुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

घटना का वीडियो वायरल, थाने में शिकायत दर्ज

इस घटना ने इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो को लेकर लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

