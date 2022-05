जर्मनी में PM मोदी के दौरे में लहराया गया भगवा झंडा... कांग्रेस ने पूछा- तिरंगा कहां है?

पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यालय (PMO) के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो को लेकर तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं. वहीं बीजेपी नेता इसके पक्ष में दिखाई दिए. ट्विटर पर इसे लेकर सियासी लड़ाई छिड़ गई है. PMO की ओर से ये वीडियो उस वक्त शेयर किया गया है, जब पीएम मोदी तीन दिन (2 मई से 4 मई) के यूरोप के दौरे पर हैं.

दरअसल, सोमवार को पीएम मोदी जर्मनी पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ. भारतीय समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह से पीएम मोदी का स्वागत किया. इस दौरान कुछ लोग भगवा रंग के झंडे के साथ झूमते-गाते नजर आए. पीएमओ की ओर से इसी वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'Brandenburg Gate पर भारत का फ्लेवर, एक नजर देखिए…'

विपक्षी नेताओं ने किया रिएक्ट

इस वीडियो पर अब तमाम विपक्षी नेता और दूसरे लोग रिएक्ट कर रहे हैं. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने PMO के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पूछा- 'वह झंडा किसका है?' वहीं नागालैंड कांग्रेस के महासचिव GK Zhimomi ने कहा- 'तिरंगा कहां है.'

Whose flag is that ? https://t.co/hxFCBksUAs — Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) May 2, 2022

Where is the Tricolor 🇮🇳 https://t.co/HZ5cZbor4l — GK Zhimomi (@gkzhimomi) May 2, 2022

केरल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई. केरल कांग्रेस ने लिखा- 'श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री, आप विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे इस नॉनसेंस को प्रचारित करने के लिए आप देश से माफी मांगिए.'

"Mr. Prime Minister of India," you owe an apology to the nation for propagating this nonsense when you represent the country abroad. https://t.co/jeBOV1y7nn — Congress Kerala (@INCKerala) May 2, 2022

वहीं यूपी कांग्रेस की नेता सदफ जाफ़र ने कहा- 'तिरंगा ही सच्चे भारत का गौरव और फ्लेवर है...' इस मसले पर जाने-माने इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा- 'क्या यह भारतीय तिरंगा है?'

Is this an Indian tricolour? https://t.co/kxL7jaEvUr — S lrfan Habib (@irfhabib) May 2, 2022

कांग्रेस की एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने लिखा- 'ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं है, मोदी जी.' कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं- 'भारत देश का झंडा तिरंगा कहां है?'

वहीं, भारत सरकार की Ministry of Culture ने PMO के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- 'इंडियन फ्लेवर्स दुनिया में हर जगह देखा जा सकता है.'

Indian flavours can be seen everywhere in the world! 😍 https://t.co/9GqnMde7cx — Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) May 2, 2022

वहीं बीजेपी नेता और सांसद परवेश साहिब सिंह लिखते हैं- 'जर्मनी में भारतीय समुदाय का प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है. ढ़ोल,नगाड़ों और भारतीय गीतों की अद्भुत प्रस्तुति.'

बता दें कि PM Modi यूरोप के अहम दौरे (Europe Visit) पर हैं. बीते दिन (2 मई) वह सबसे पहले जर्मनी पहुंचे. इसके बाद वह डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे.

Landed in Berlin. Today, I will be holding talks with Chancellor @OlafScholz, interacting with business leaders and addressing a community programme. I am confident this visit will boost the friendship between India and Germany. pic.twitter.com/qTNgl8QL7K May 2, 2022

साल 2022 का यह पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा है. आखिरी बार पीएम पिछले साल 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इटली और यूके की यात्रा पर गए थे.