scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लूथरा भाइयों को भारत लाने में लगेगा वक्त, पासपोर्ट रद्द होने की वजह से आई रुकावट, अब बैंकॉक लेकर जाएगी पुलिस

गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को भारत लाने में देरी होगी. दोनों के पासपोर्ट रद्द किए जा चुके हैं और अब बैंकॉक में इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया पूरी होगी. सरकारी छुट्टियों के चलते समय और बढ़ सकता है. दोनों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है.

Advertisement
X
गौरव और सौरभ लूथरा फुकेट से गिरफ्तार (Photo: India Today)
गौरव और सौरभ लूथरा फुकेट से गिरफ्तार (Photo: India Today)

गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा की भारत वापसी में अभी समय लग सकता है. दोनों बंधुओं को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है, लेकिन भारत लाने की प्रक्रिया तुरंत संभव नहीं है. सूत्रों के अनुसार देरी की सबसे बड़ी वजह उनका पासपोर्ट रद्द होना है.

जानकारी के मुताबिक लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद अब उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. यह सर्टिफिकेट केवल भारतीय एंबेसी ही जारी करती है. पासपोर्ट रद्द होने के चलते दोनों को अब बैंकॉक ले जाया जाएगा जहां इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. इसके बाद ही उनकी भारत वापसी संभव होगी.

नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा

सम्बंधित ख़बरें

goa club fire Luthra brothers
फुकेट में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स की जमानत अर्जी खारिज, सीएम ने बताया कब तक वापस लाया जाएगा गोवा 
Luthra brothers
गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के शेल कंपनी नेटवर्क का पर्दाफाश, एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं 42 कंपनियां 
Luthra brothers arrested in Goa fire case
गोवा अग्निकांड में लूथ्रा ब्रदर्स थाईलैंड से हिरासत में  
luthra brothers detained in phuket on india's request after goa nightclub fire
गोवाअग्निकांड: फुकेट में धरे गए लूथरा ब्रदर्स, पहली तस्वीर आई सामने 
नाइटक्लब हादसे के बाद देश छोड़कर भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स
गोवा से भागकर थाईलैंड के फुकेट में छुपे थे लूथरा ब्रदर्स, 100 घंटे के अंदर दबोचे गए 

सूत्रों ने बताया कि अगर शुक्रवार तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो शनिवार और रविवार सरकारी छुट्टियों के कारण काम रुक जाएगा और वापसी में और देरी हो सकती है. उधर भारत में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है. बुधवार को लूथरा बंधुओं ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी.

लूथरा बंधुओं ने दिल्ली की अदालत में लगाई थी अग्रिम जमानत

Advertisement

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने इस मामले में गोवा सरकार से जवाब मांगा है और सुनवाई की नई तारीख गुरुवार तय की गई है. सौरभ और गौरव लूथरा गोवा के उस नाइट क्लब के मालिक हैं जहां हाल ही में आग लगने की घटना में कई लोगों की जान गई थी. घटना के बाद से दोनों फरार थे और बाद में थाईलैंड में पकड़े गए. प्रशासन दोनों की भारत वापसी को लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ा रहा है, हालांकि औपचारिकताओं के कारण इसमें कुछ और दिन लग सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement