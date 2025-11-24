scorecardresearch
 

गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद, अरविंद केजरीवाल-भगवंत मान ने आनंदपुर साहिब में टेका मत्था

आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी शताब्दी समारोह की शुरुआत श्री अखंड पाठ साहिब से हुई. अरविंद केजरीवाल और पंजाब CM भगवंत मान ने मत्था टेका और सरबत दा भला की अरदास की. पंजाब सरकार ने लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा, "हमें हमेशा निडरता, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए."

बीते दिन 23 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया. (Photo- X/Arvind Kejriwal)
सिख धर्म के नौवें गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित भव्य समागमों की शुरुआत पवित्र नगरी आनंदपुर साहिब में हो गई है. देश और विदेश से पहुंची संगत की उपस्थिति में शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम के रूप में श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ, जिसने पूरे शहर में आध्यात्मिक माहौल बना दिया.

इस पावन अवसर पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आनंदपुर साहिब पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और सरबत दा भला की अरदास की. दोनों नेताओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर समागमों की निर्विघ्न और सफल समाप्ति का आशीर्वाद मांगा.

यह भी पढ़ें: गुरु तेग बहादुर की शहीदी शताब्दी पर श्रीनगर में नगर कीर्तन का आयोजन, केजरीवाल भी हुए शामिल

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान शहादत के सम्मान में अलग-अलग धर्मों के महापुरुष व संत-समाज यहां पधारे. आने वाले दो दिनों में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंजाब सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं जैसे फ्री बस सेवा, टेंट सिटी, क्लिनिक और शटल सर्विस तक."

दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, "पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री स्वयं सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो. कल विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित होगा, जिसमें कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे. हमें हमेशा निडरता, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए."

अरविंद केजरीवाल ने गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कहा कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले ‘हिन्द की चादर’ का बलिदान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि गुरु साहिब का संदेश अमन, शांति और भाईचारे का चिराग है, और उनके दिखाए मार्ग पर चलना हर नागरिक का कर्तव्य है.

