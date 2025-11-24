गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद, अरविंद केजरीवाल-भगवंत मान ने आनंदपुर साहिब में टेका मत्था

सिख धर्म के नौवें गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित भव्य समागमों की शुरुआत पवित्र नगरी आनंदपुर साहिब में हो गई है. देश और विदेश से पहुंची संगत की उपस्थिति में शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम के रूप में श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ, जिसने पूरे शहर में आध्यात्मिक माहौल बना दिया.

इस पावन अवसर पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आनंदपुर साहिब पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और सरबत दा भला की अरदास की. दोनों नेताओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर समागमों की निर्विघ्न और सफल समाप्ति का आशीर्वाद मांगा.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान शहादत के सम्मान में अलग-अलग धर्मों के महापुरुष व संत-समाज यहां पधारे. आने वाले दो दिनों में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंजाब सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं जैसे फ्री बस सेवा, टेंट सिटी, क्लिनिक और शटल सर्विस तक."

आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान शहादत के सम्मान में अलग-अलग धर्मों के महापुरुष व संत-समाज यहां पधारे।



आने वाले दो दिनों में श्री आनंदपुर साहिब में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंजाब सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएँ की हैं जैसे फ्री बस सेवा, टेंट सिटी, क्लिनिक और शटल… pic.twitter.com/zD1N3NEW8u — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 23, 2025

दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, "पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री स्वयं सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो. कल विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित होगा, जिसमें कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे. हमें हमेशा निडरता, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए."

अरविंद केजरीवाल ने गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कहा कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले ‘हिन्द की चादर’ का बलिदान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि गुरु साहिब का संदेश अमन, शांति और भाईचारे का चिराग है, और उनके दिखाए मार्ग पर चलना हर नागरिक का कर्तव्य है.

