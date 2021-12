सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने निकाला मार्च, राहुल गांधी बोले - PM कभी सदन में नहीं आते

12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने आज मंगलवार सुबह बैठक की और अपने आंदोलन को नई दिशा देने के लिए रणनीति बनाई. इसी रणनीति के तहत लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मार्च का हिस्सा बने. उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज़ कुचलने का आरोप लगाया. साथ ही इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है.

दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज - राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि आज सांसदों को निलंबित किए हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं. निलंबित सांसद पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं. लेकिन यह सरकार बहस नहीं होने दे रही है. विपक्ष जब भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, सरकार उनकी आवाज दबा देती है. उन्होंने कहा कि यह मार्च, भारत की जनता की आवाज को कुचलने का प्रतीक है. सांसदों का पक्ष लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.

This (suspension of 12 MPs) is a symbol of the crushing of the voice of people of India. Their voices have been crushed. They have done nothing wrong. We are not allowed to discuss important issues in Parliaments: Congress leader Rahul Gandhi https://t.co/y9VorAbVpw pic.twitter.com/VdWJvx1wIe