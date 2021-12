'CM योगी जानते हैं गंगा गंदी है, इसलिए नहीं लगाई डुबकी', अखिलेश यादव ने कसा तंज

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने गंगा नदी के गंदा होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) पर तंज कसा है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ने गंगा नदी में डुबकी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वह जानते हैं कि गंगा नदी गंदी है. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने गंगा की सफाई पर करोड़ों खर्च किए हैं, लेकिन सीएम योगी को पता है कि गंगा में गंदगी है, इसलिए उन्होंने उसमें डुबकी नहीं लगाई.

अखिलेश ने आगे कहा, 'सवाल यह है कि क्या मां गंगा कभी साफ होंगी? मिल रहे फंड खर्च हो रहे हैं, लेकिन नदी साफ नहीं हुई है.'

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी (pm modi in varanasi) के ललिता घाट पर जाकर गंगा में डुबकी लगाई थी. वहां वह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे. पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं. पीएम के दौरे पर भी अखिलेश ने बयान दिया था, जिसपर विवाद हो गया था. पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश ने कहा था, 'आखिरी समय में वहीं पर रहा जाता है.' बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताकर उनको घेरा था.

बीजेपी ने कहा था कि इस तरह प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु की इच्छा जताना अखिलेश की विकृत मानसिकता को दर्शाता है. आगे कहा गया था कि चुनाव में दिख रही हार से बौखलाए अखिलेश अपना संतुलन खो बैठे हैं.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज मंगलवार को यूपी के जौनपुर में हैं. वहां वह समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे हैं.

#WATCH | If all of us come together, it is possible to convince the people of Uttar Pradesh and win 400 seats (in the upcoming Assembly elections): Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/ON8rKxd8sR