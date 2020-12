केंद्र के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे केसीआर ने पीएम मोदी को लिखी बधाई की चिट्ठी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव (केसीआर) अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के छत्रपों को एकजुट करने की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे अब अचानक केसीआर ने यूटर्न ले लिया है. नए संसद भवन के निर्माण वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बधाई देते हुए इस प्रोजेक्ट को भारत के आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया है. पीएम मोदी गुरुवार को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा, 'मैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद को गर्व के साथ आपसे जोड़ता हूं. परियोजना लंबे समय से जारी थी, क्योंकि देश की राजधानी स्थित मौजूदा बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है और साथ ही यह हमारे औपनिवेशिक अतीत से जुड़ा है.

Politics apart. When it comes to the pride of the nation, we acknowledge good deeds. Honble CM #KCR sir conveyed his best wishes to Hon’ble Prime Minister @narendramodi ji on the occasion of laying of foundation stone for the Grand Central Vista.@PMOIndia@TelanganaCMO pic.twitter.com/QGofVbF3or