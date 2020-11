टीआरएस के गढ़ में भाजपा की सेंध, CM केसीआर के गृह जिले में जीता उपचुनाव

तेलंगाना की दुब्बका सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है. दक्षिण के राज्य में बीजेपी इस उप चुनाव में मिली इस जीत को बड़ी उपलब्धि मान रही है. इस सीट पर बीजेपी के एम रघुनंदन राव ने टीआरएस की सोलीपेटा सुजाता को शिकस्त दी है. टीआरएस के मौजूदा विधायक सोलीपेटा रामलिंगा रेड्डी के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी.

बीजेपी की जीत पर पार्टी के नेता राममाधव ने ट्वीट कर कहा, 'तेलंगाना में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, दुब्बका में सत्ताधारी टीआरएस के अलोकतांत्रिक माहौल के बावजूद बीजेपी के रघुनंदन राव ने जीत दर्ज की है. टीआरएस के परिवाज राज के खिलाफ बीजेपी एकमात्र विकल्प है.'

Great showing by BJP in Telangana. Dubbak won by Raghunandan Rao of BJP despite most undemocratic behaviour by ruling TRS. BJP emerges as d lone alternative to TRS family raj. Hearty congrats to @bandisanjay_bjp and BJP Telangana