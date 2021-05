बंगाल में हिंसा का असर, बीजेपी कार्यकर्ता असम की ओर कर रहे पलायन!

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है. पिछले तीन दिन में करीब 10 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है. इस बीच हिंसा के डर से पलायन की खबरें भी आ रही हैं. बताया जा रहा है कि बंगाल में हिंसा की वजह से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ बंगाल से असम की ओर पलायन कर रहे हैं.

असम सरकार में मंत्री और बीजेपी हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को दावा किया कि बंगाल में हिंसा के कारण करीब 300-400 बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार समेत असम की तरफ आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि असम सरकार ने बंगाल से पलायन कर यहां आ रहे लोगों के लिए शेल्टर होम और खाने-पीने की व्यवस्था की है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोकतंत्र का घिनौना नाच है और उन्हें इसे बंद करना चाहिए.

In a sad development 300-400 @BJP4Bengal karyakartas and family members have crossed over to Dhubri in Assam after confronted with brazen persecution & violence. We’re giving shelter & food. @MamataOfficial Didi must stop this ugly dance of demonocracy!



