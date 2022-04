कर्नाटक: मंदिर के बाहर मुस्लिम फल विक्रेता पर हमला, कांग्रेस नेता बोले- संघ के लोग डरपोक

कर्नाटक में मंदिरों के बाहर मुस्लिम समुदाय की दुकानें ना लगने देने का विवाद बढ़ता जा रहा है. 9 अप्रैल को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मंदिर के बाहर तरबूज बेच रहे मुस्लिम शख्स का ठेला पलट दिया गया था. ऐसा करने का आरोप श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं पर लगा था, जिसपर अब कांग्रेस ने संघ परिवार को घेरा है.

कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पूरे मामले के लिए RSS पर हमला बोला है. बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मैंने भी देखा कि किस तरह तरबूज बेच रहे अल्पसंख्यक शख्स के ठेले को तोड़ा गया. इससे हमें पता चला कि वे (संघ) कितने डरपोक हैं. ब्रिटिश राज में भी वे डरपोक थे. वे ब्रिटिश के एजेंट, जासूस और गुलाम थे. संघ परिवार के ये लोग ब्रिटिश से पेंशन लेते थे.

आगे मंत्री Araga Jnanendra पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री खुद ऐसे मामलों को बढ़ावा दे रहे हैं. राज्यपाल ने भी आंखें मूंद ली हैं. उन्होंने शत्रुता के भाव के बिना राज्य को चलाने की संविधान की शपथ ली थी, लेकिन वे (कर्नाटक सरकार) खुद शत्रुता को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्यपाल को तुरंत स्वत संज्ञान लेकर Araga Jnanendra को मंत्रिपद से हटाना चाहिए.

क्या है विवाद

बता दें कि 18 मार्च को हिंदू संगठनों की तरफ से मांग उठी थी कि कर्नाटक में मंदिर परिसर के बाहर मुस्लिम विक्रेता को दुकान नहीं लगाने की जाएगी. इतना ही नहीं, सरकार ने भी इस कदम को सही बताते हुए Endowment Act of 2022 का हवाला दिया. इसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया कि फलों के बिजनस में कथित मुस्लिमों के एकाधिकार को खत्म किया जाना चाहिए.

Destroying the fruits of Muslim fruit vendors who sold fruits in carts

Atrocities by Sanghwara terrorists!

Muslim pushcart vendors are targeted outside the Hanuman Temple in Dharwad, Karnataka.#Sri_Ram_Sena members damage and destroy watermelons and other fruits #Karnataka. pic.twitter.com/q0a8yyxQGX