करौली से कर्नाटक तक..7 राज्यों में हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों को घेरा

देश के विभिन्न हिस्सों से पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटनाओं के अलग-अलग मामले सामने आए हैं. इनको लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया है. हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आरोप लगाया कि हिंदूवादी संगठनों ने अलग-अलग जगह हिंसा की और उनको पुलिस ने उकसाया या फिर हिंसा में साथ भी दिया.

ओवैसी ने आगे कहा कि इसके अलावा धर्म गुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और बलात्कार की बात कही. ओवैसी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर रामनवमी की रथ यात्राओं को मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के लिए इस्तेमाल किया गया.

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट्स में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और गोवा का जिक्र किया. ओवैसी ने ट्वीट में इन राज्यों के उन इलाकों का जिक्र किया जो पिछले दिनों हिंसक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहे. इसमें से कुछ मामले रामनवमी यानी 10 अप्रैल के भी हैं.

Just in the last few days Hindutva mobs with the blessing of cops provoked/participated in violence in at least these places:

1. Karauli, Rajasthan

2. Khambata & Himmatnagar, Gujarat (Mausoleum set on fire)

3. Khargone, Madhya Pradesh 1/3