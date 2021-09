राहुल गांधी को बनाया जाए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस की मीटिंग में प्रस्ताव पास

राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. अब कांग्रेस में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग तेज होने लगी है.

कांग्रेस की युवा इकाई राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए.

राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने प्रस्ताव ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. पार्टी के संविधान के मुताबिक राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.

राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि एकमात्र राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो भारतीय नागरिकों से जुड़े मुद्दे मजबूती से उठा सकता है. साथ ही इस प्रस्ताव में ऑफिस के कर्मचारियों के साथ भी विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़ा होने और सुरक्षा का एहसास कराने की बात भी कही गई है.

At the National Executive meeting of the Indian Youth Congress, IYC Jointly passes a resolution that Shri @RahulGandhi Ji should be appointed as AICC President as per the constitution of Indian National Congress. pic.twitter.com/c5wxDm6wM7