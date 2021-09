महापंचायत के समर्थन में राहुल का ट्वीट, अमित मालवीय बोले- पुरानी फोटो डाल फैला रहे प्रोपगेंडा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) ने सूबे समेत पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है. नौ महीने से चल रहा किसान आंदोलन फिर से उफान पर है. इस बीच राजनीतिक दलों द्वारा भी एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को किसान महापंचायत के पक्ष में ट्वीट किया तो बीजेपी के अमित मालवीय ने उनके दावे पर सवाल खड़े किए.



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि डटा है, निडर है, इधर है, भारत भाग्य विधाता! राहुल गांधी ने बीते दिन भी किसान महापंचायत के समर्थन में ट्वीट किया था.

That Rahul Gandhi has to use an old picture to claim success of the Mahapanchayat just shows how the propaganda to call it a well attended “farmer” agitation hasn’t worked. It is political. With religious slogans raised, it leaves no one is doubt, what the actual motivation is! https://t.co/lzXKEupqos pic.twitter.com/oqZioPm8u4