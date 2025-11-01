'असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश...', पंजाब CM भगवंत मान और मनीष सिसोदिया का BJP पर पलटवार

पंजाब की सियासत में शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया. मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर राज्य के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और झूठे प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है. मामला मुख्यमंत्री आवास से जुड़े कोठी नंबर 50 में बनाए गए कैंप कार्यालय से जुड़ा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए थे.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “पंजाब के असली मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय, भाजपा गुमराह करने वाले प्रचार कर रही है. कोठी नंबर 50 में बने कैंप कार्यालय के स्थान को लेकर फैलाया जा रहा झूठा प्रचार बेहद निंदनीय है.”
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के पास पंजाब के विकास और जनता के हितों पर चर्चा करने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए वे फिजूल की बातों से माहौल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. मान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार जनता की भलाई के लिए पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और विरोधियों की अफवाहों से डरने वाली नहीं है.
इस मुद्दे पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी भाजपा पर जमकर बरसे. उन्होंने सीएम मान के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, “भाजपा वाले और उनके छर्रे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का वीडियो ज़रूर देखें और अगर हिम्मत है तो उनकी बात का जवाब दें. भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, नौकरियों में ईमानदारी लाई है, किसानों, व्यापारियों, युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और बाढ़ पीड़ितों के लिए शानदार काम किए हैं.”