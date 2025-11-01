scorecardresearch
 

Feedback

'असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश...', पंजाब CM भगवंत मान और मनीष सिसोदिया का BJP पर पलटवार

मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर राज्य के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और झूठे प्रचार फैलाने का आरोप लगाया. सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने केवल साढ़े तीन साल में जितने काम कर दिखाए हैं, भाजपा अपने किसी भी राज्य में उसका दस प्रतिशत भी नहीं कर पाई.

Advertisement
X
भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा (File Photo- PTI)
भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा (File Photo- PTI)

पंजाब की सियासत में शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया. मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर राज्य के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और झूठे प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है. मामला मुख्यमंत्री आवास से जुड़े कोठी नंबर 50 में बनाए गए कैंप कार्यालय से जुड़ा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए थे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “पंजाब के असली मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय, भाजपा गुमराह करने वाले प्रचार कर रही है. कोठी नंबर 50 में बने कैंप कार्यालय के स्थान को लेकर फैलाया जा रहा झूठा प्रचार बेहद निंदनीय है.”

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के पास पंजाब के विकास और जनता के हितों पर चर्चा करने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए वे फिजूल की बातों से माहौल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. मान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार जनता की भलाई के लिए पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और विरोधियों की अफवाहों से डरने वाली नहीं है.

इस मुद्दे पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी भाजपा पर जमकर बरसे. उन्होंने सीएम मान के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, “भाजपा वाले और उनके छर्रे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का वीडियो ज़रूर देखें और अगर हिम्मत है तो उनकी बात का जवाब दें. भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, नौकरियों में ईमानदारी लाई है, किसानों, व्यापारियों, युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और बाढ़ पीड़ितों के लिए शानदार काम किए हैं.”

सम्बंधित ख़बरें

भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की ओर से 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ (Photo: X/Arvind Kejriwal)
पटियाला: काली माता मंदिर का ₹75 करोड़ में होगा नवीनीकरण, CM भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने किया शुभारंभ 
punjab CM mann closes RTO
पंजाब: RTO ऑफिस में CM भगवंत मान ने जड़ा ताला, अब कॉल कर पाएं ड्राइविंग लाइसेंस समेत 56 सुविधाएं 
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली की ख़राब हवा को दोष सिर्फ पंजाब को देना किसानों के साथ नाइंसाफी है (Photo: PTI)
'प्रधानमंत्री युद्ध रुकवा सकते हैं, तो...', पराली के मुद्दे पर बोले CM भगवंत मान 
CM mann meets president murmu
गुरु तेग बहादुर का 350वां शहादत दिवस: पंजाब CM मान ने राष्ट्रपति मुर्मू को दिया निमंत्रण 
punjab cm bhagwant mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने में सक्षम बनाएंगे: CM भगवंत मान 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement