Rainfall Alerts: इन राज्यों में अगले 4 दिनों तक होगी लगातार बारिश, यूपी-बिहार को लेकर ये है अपडेट

IMD Rainfall Alerts: देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है. मैदानी से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक बारिश अपना असर दिखा रही है. कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति नजर आने लगी है. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-4 दिनों के मौसम के अनुमानों को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं.

उत्तर प्रदेश और पंजाम में बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक, 28 और 29 जुलाई को बिजली गरज की संभावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ठीक-ठाक बारिश देखी जा सकती है. वहीं, 28 से 31 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 से 1 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है.

झारखंड-बिहार में भी बारिश की संभावनाएं

मौसम विभाग ने अपने ट्वीट में अगले 3-4 दिनों के दौरान मध्य, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका जताई है. वहीं, 28 जुलाई को मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. 30 जुलाई को झारखंड, बंगाल में तो 29 और 1 अगस्त को बिहार में भारी बारिश हो सकती है.

 Isolated heavy falls very likely over north Madhya Pradesh and Madhya Maharashtra on 28th; Jharkhand on 30th; Bihar during 29th July – 01st August; Gangetic West Bengal on 31st; Rayalaseema during 30th July – 01st August, 5/9