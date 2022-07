IMD Rainfall Alert: इन 9 राज्यों में अगले 4-5 दिनों में रोजाना होगी झमाझम बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट

IMD Rainfall Alert: महाराष्ट्र के कई शहरों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने मुंबई में 14 जूलाई तक के लिए बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पालघर, नासिक, पुणे समेत चार जिलों में 11 तारीख से 14 तारीख तक रेड अलर्ट जारी किया गया है. रायगढ़ जिले में 12 और 13 तारीख को रेड अलर्ट है, जबकि रत्नागिरी और कोल्हापुर में 12 तारीख को रेड अलर्ट है. गडचिरोली जिले में 12 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया गया है.

भोपाल में अगले 24 घंटे तेज बारिश के आसार

इधर राजधानी भोपाल समेत मध्यप्रदेश में तेज़ बारिश का दौर थमा हुआ है हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भोपाल समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है. वहीं गुजरात में हो रही भारी बारिश के चलते 13 जुलाई के एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है.

मौसम विभाग ने इन 8 राज्यों में भारी बारिश होने की जताई आशंका

Fairly widespread/widespread light/moderate rainfall & thunderstorm/lightning with isolated heavy rainfall likely over Chhattisgarh, Vidarbha, Madhya Pradesh, Odisha, Maharashtra, Gujarat State, Kerala & Mahe, Coastal Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka during next 4-5 days pic.twitter.com/UG1JNrslzp