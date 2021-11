Weather Update Today: पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Weather Forecast Today, Weather Updates: उत्तर भारत (North India) में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है. उधर, दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश जारी है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी आदि राज्यों में बारिश की वजह से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ा है. मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 30 नवंबर की रात से पहड़ियों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने बयान में कहा, ''30 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान के आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.'' IMD ने आगे बताया कि एक और दो दिसंबर को गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. एक दिसंबर को उत्तरी कंकण में भी भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है.

Andhra Pradesh | IMD has issued 'Orange' alert for heavy rains for Prakasam, Nellore, Chittoor, Kadapa districts, fishermen advised not to venture into the sea.