Weather Update Tomorrow/Snowfall News 2021: मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्‍सों का मौसम का अपडेट जारी किया है, जिसके तहत 30 नवम्‍बर से लेकर 2 दिसंबर के बीच कैसा हाल रहेगा. इस बारे में पूरी जानकारी दी है. दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, में 30 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच भयंकर बारिश होगी.

वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गुजरात, कोंकण और मध्‍य महाराष्‍ट्र में भारी बारिश होगी. दिल्‍ली, राजस्‍थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्‍तराखंड में भी बारिश हो सकती है. ये जानकारी मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जेनमनी (RK Jenamani, IMD Scientist) ने दी.

Two Western Disturbances (WD) will come in next days. Last WD had come on 23-24 Oct. It'll now come around 2-3 Dec, north India will experience rainfall. Hills will also receive rainfall. There'll be wind too, so pollution & smog condition will improve: RK Jenamani, IMD scientist pic.twitter.com/JpCeyON98w

As far as rest of the areas are concerned, a low-pressure area is forming in south Andaman Sea tomorrow, 30 November; depression would be until 2nd Dec. Due to this Odisha & Andhra Pradesh will experience heavy rainfall. We are observing, details will be out shortly: RK Jenamani