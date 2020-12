मनाली-डलहौजी में फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे तापमान, मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम जारी

दिल्ली में बर्फीली हवा बह रही है. एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सैल्सियस तक पहुंच गया था. आज भी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी रहेगा. उधर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड-हिमाचल तक में बर्फ ने इलाकों को जमा दिया है. भारी बर्फबारी से मैदानों में शीत लहर का कहर जारी है. उत्तर भारत के तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी को झेल रहे हैं.

बुधवार को तापमान में हल्की बढ़ेतरी दर्ज हुई लेकिन अगले कुछ दिनों में पारा फिर से नीचे जा सकता है. दिल्ली से सटे इलाके भी सर्द हवाओं की चपेट में हैं. सुबह के वक्त कोहरा भी देखा जा रहा है. हिमाचल और पंजाब में भी ठंड के साथ कोहरे का कहर जारी है. राजस्थान के माउंट आबू में घने कोहरे के बीच तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया है. वहीं मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल कर रखा है.

उत्तर भारत के मौसम का ये सर्द हाल पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के चलते हुआ है. ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान शून्य से 12 डिग्री नीचे पहुंच गया है. वहीं, हिमाचल में भी कडाके की ठंड पड़ रही है. कुल्लू घाटी में पारा शून्य से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया.

Delhi: People were seen sitting near fire to protect themselves from cold in Anand Vihar area.



IMD forecasts a maximum temperature of 18 degrees Celsius and a minimum temperature of 5 degrees Celsius in the national capital today. pic.twitter.com/0qbEoNvceA