Weather Today: सर्दी से अभी नहीं राहत, उत्तर भारत में बारिश से बढ़ी ठिठुरन, जानें आज का मौसम

Weather Forecast Today, 24 January 2022: देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अंदेशा जताया है कि आज (सोमवार) भी दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश या बूंदाबांदी होगी. बारिश की गतिविधियों के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है.

इन हिस्सों में होगी बारिश

मौसम पूर्वानुमान के मुताबुक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और दक्षिण कोंकण और गोवा के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है.

Widespread light/moderate rainfall/snowfall very likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad, HP & Uttarakhand during next 24 hrs and reduce thereafter. Isolated Heavy Rainfall/snowfall with hailstorm activity very likely over Uttarakhand during next 24 hours. pic.twitter.com/6fMRgH3H8g