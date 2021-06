Weather Forecast Updates: दिल्ली, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, इन राज्यों में चलेगी आंधी, देखें मौसम अपडेट

Weather Report 4th June: दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दो दिन की देरी से गुरुवार को केरल में दस्तक दी. केरल में मॉनसून का पहुंचने के साथ ही देश में बारिश का दौर शुरू हो गया. अगले 12 घंटों के दौरान केरल में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं पर भारी बारिश की संभावना है. वहीं, मौसम विभाग की ओर से अगले तीन दिनों तक कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. इधर, दिल्ली एनसीआर के इलाके में 06 जून तक बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 5 जून तक दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के कुछ भागों, पुडुचेरी, तटीय एवं कर्नाटक के अंदरूनी दक्षिणी हिस्सों, रायलसीमा और दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ जाएगा.

इन राज्यों में बारिश की संभावना

आज यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में बारिश की संभावना है. वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में बारिश का अनुमान है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अगले तीन दिनों तक आंधी-तूफान के जारी रहने की संभावना है.

In view of intense to very intense convection, light to moderate rainfall at most places with isolated heavy rainfall is very likely over Kerala during the next 12 hours.

