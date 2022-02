Weather Updates: यूपी से राजस्थान तक उत्तर भारत में बदला मौसम, दिल्ली में बारिश तो औली में सुबह हुई बर्फबारी

IMD Weather Forecast Updates Today 9th Feb 2022: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदल रहा है. कंपकंपाती ठंड कम होने के साथ कोहरे से भी राहत है लेकिन अब देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज (बुधवार) हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदला है. बाहरी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं. वहीं, उत्तराखंड के औली में सुबह ही बर्फबारी हुई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, पानीपत, पलवल, औरंगाबाद, देवबंद, नजीबाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खतौली, टांडा, चांदपुर, दौराला, मेरठ, किठौर, अमरोहा, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, रामपुर, सियाना, संभल, चंदौसी, मिलक, मिलक, मिलक , बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, बहाजोई, बरेली, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, देबाई, नरोरा, जट्टारी, अतरौली, बदायूं, खैर, अलीगढ़, कासगंज, नंदगांव, सिकंदर राव, बरसाना, हाथरस मथुरा, एटा, डीग, नदबई, भरतपुर और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है.

