Today Weather: दिल्ली समेत उत्तर भारत में खुशनुमा मौसम, इन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट

Weather Forecast Updates: मॉनसून की ट्रफ रेखा अब बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, सतना, अंबिकापुर, बालासोर से होते हुए दक्षिण-पूर्व से बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है. वहीं, पूर्वोत्तर राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मॉनसून के एक्टिव होने से बारिश (Rain) की गतिविधियां बढ़ी हैं. जिससे उत्तर भारत के तापमान में गिरावट आई और गर्मी से राहत मिली है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में मौसम (Mausam) खुशनुमा बना हुआ है. बीते 24 घंटे में हुई बारिश के कारण उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हवाओं में ठंडक और तापमान (Temperature) में गिरावट आई है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान और यूपी में आज यानी 22 अगस्त को भी बारिश होने की संभावना जताई है.

Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Kurukshetra, Rajound, Safidon, Jind, Gannaur (Haryana) and Baraut, Noida (U.P) during the next 2 hours.