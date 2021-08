Today Weather: दिल्ली में आज बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार

Weather Forecast Today@Indiametdept: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली में हल्की बारिश ने ही लोगों को गर्मी से राहत दी है. मौसम विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमान में कल यानी 9 अगस्त को भी बारिश होने की संभावना जताई है.

इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है. मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश (Heavy Rain) का अलर्ट जारी है तो वहीं, दिल्ली में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Chanakyapuri area



As per India Meteorological Department (IMD), Delhi will witness "generally cloudy sky, light to moderate rain/thundershowers" today & tomorrow pic.twitter.com/NLd9xbkyzc