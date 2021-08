Rain Today: दिल्ली में बारिश का अलर्ट, यूपी में भी बरसेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट

Delhi Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों मॉनसून के एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदल रहा है. उमस भरी गर्मी के बीच हल्की बूंदाबांदी से ही उत्तर भारत में मौसम सुहावना है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में आज (शनिवार) यानी 07 अगस्त को बारिश की संभावना जताई है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Janpath, Tolstoy Road. pic.twitter.com/fj1RPVhVie

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की है. वहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश का अनुमान है. आईएमडी ने कहा कि अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली, बुलंदशहर, बिलारी, मिलक, बागपत, चंदौसी और आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी.

07-08-2021; 1015 IST; Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain would occur over South, Southeast, East, Northeast, Central Delhi, Greater Noida, Noida, Ghaziabad, Faridabad, Meerut, Modinagar, Hapur, Shamli, Sohana, Laxmangarh and adjoining areas during next 2 hours. pic.twitter.com/cnzZIEhS4c