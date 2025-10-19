scorecardresearch
 

'बदलने नहीं देंगे डेमोग्राफी... नहीं हो सकते सरकारी जमीन पर कब्जा', BJP कार्यकर्ताओं से बोले धामी

रुड़की में बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि प्रशासन ने 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराई गई है. 250 अवैध मदरसे सील किए गए हैं और 500 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं.

उत्तराखंड में 9000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त. (photo: ITG)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि राज्य में 'लैंड जिहादियों' के कब्जे से 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है. उन्होंने कहा कि अब कोई भी 'हरा कपड़ा डालकर' सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा.

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार राज्य की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी और इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

अपनी सरकार के कानूनों का किया जिक्र

रुड़की में बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए धामी ने अपनी सरकार की कड़े कानूनों का जिक्र किया, जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून शामिल हैं. उन्होंने 'लैंड जिहाद, लव जिहाद और स्पिट जिहाद' के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया.

9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन कराई कब्जा मुक्त

मुख्यमंत्री ने कहा, 'अब तक 'लैंड जिहादियों' से 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराई गई है. 250 अवैध मदरसे सील किए गए हैं और 500 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं. ये कार्य अभी भी जारी है.'

धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जमीन और संस्कृति को बचाना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की इन उपलब्धियों को बताएं. समारोह में स्थानीय विधायक, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.

---- समाप्त ----
